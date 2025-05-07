ФОТО: в Риге начали строительство новых трамвайных путей - впервые за 40 лет
Продолжая строительство продления 7-й трамвайной линии, предприятие Rīgas satiksme сегодня закрепило первый новый трамвайный рельс. Это важный шаг в развитии общественного транспорта Риги и начало нового этапа в истории городской мобильности.
Новая линия соединит существующую конечную остановку "Кенгарагс" с будущим пересадочным узлом в Латгальском предместье, обеспечив более удобное и устойчивое передвижение для рижан и гостей города.
Председатель правления предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса отметила:
"Сегодня мы переживаем важный момент в развитии общественного транспорта Риги — закреплен первый новый трамвайный рельс в рамках проекта продления 7-й линии. Последний раз новая трамвайная линия в Риге строилась более 40 лет назад. Благодарю всех, кто участвует в реализации этого масштабного проекта — особая благодарность команде управления проектами Rīgas satiksme, планировщикам, проектировщикам, строителям, нашим партнерам, а также сотрудникам самоуправления, вовлеченным в решение различных вопросов, связанных с проектом".
Член правления Rīgas satiksme Янис Голубев заявил: "Цель проекта — до мая 2026 года построить примерно 2,2 километра продления трамвайной линии, которое соединит существующий конечный пункт "Кенгарагс" с новым пересадочным узлом на перекрестке улиц Вишкю и Латгалес. Этот узел будет современным и интегрированным, обеспечивая удобную пересадку между трамваями, троллейбусами и электроавтобусами. Это значительно улучшит мобильность как для рижан, так и для гостей города. В настоящий момент работы идут согласно плану. На участке от торгового центра Dole до улицы Расас уже перестроены подземные коммуникации в зоне трамвайных путей, в других местах начато строительство конструкций трамвайных путей. В новом пересадочном узле завершается строительство подземных коммуникаций, в некоторых местах уже возводятся конструкции путей и начато строительство въезда. Начато также строительство тяговой подстанции. Кроме того, по всему участку продления уже построена большая часть пешеходных тротуаров и короткие участки велосипедной дорожки".
Общая длина продления трамвайного маршрута составит 2,2 километра. В рамках строительных работ на земельном участке у перекрестка улиц Латгалес и Вишкю будет создан пересадочный пункт. Для его функционирования предусмотрено строительство нового диспетчерского здания, а также подъездных путей для общественного транспорта как со стороны улицы Латгалес, так и со стороны улицы Вишкю. Также будут проведены работы по благоустройству территории: установлены просторные навесы, указательные знаки и электронные табло, озеленение и уличное освещение. До пересадочного пункта по улице Вишкю будет также продлен маршрут 15-го троллейбуса на 300 метров.