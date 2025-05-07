ФОТО: в Риге начали строительство новых трамвайных путей - впервые за 40 лет

Член правления Rīgas satiksme Янис Голубев заявил: "Цель проекта — до мая 2026 года построить примерно 2,2 километра продления трамвайной линии, которое соединит существующий конечный пункт "Кенгарагс" с новым пересадочным узлом на перекрестке улиц Вишкю и Латгалес. Этот узел будет современным и интегрированным, обеспечивая удобную пересадку между трамваями, троллейбусами и электроавтобусами. Это значительно улучшит мобильность как для рижан, так и для гостей города. В настоящий момент работы идут согласно плану. На участке от торгового центра Dole до улицы Расас уже перестроены подземные коммуникации в зоне трамвайных путей, в других местах начато строительство конструкций трамвайных путей. В новом пересадочном узле завершается строительство подземных коммуникаций, в некоторых местах уже возводятся конструкции путей и начато строительство въезда. Начато также строительство тяговой подстанции. Кроме того, по всему участку продления уже построена большая часть пешеходных тротуаров и короткие участки велосипедной дорожки".