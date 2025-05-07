Индия нанесла удары по Пакистану: погибли несколько человек, Исламабад пригрозил Дели "решительным ответом"
Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым Исламабадом районам в Кашмире. Об этом заявило Минобороны Нью-Дели. По его сведениям, удары поразили девять объектов.
«Индийские вооруженные силы начали операцию „Синдур“, нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», — говорится в заявлении ведомства. Военные утверждают, что их действия были "целенаправленными, взвешенными и неэскалационными по своему характеру". Там добавили, что не наносили удары по пакистанским военным объектам.
Индия нанесла удар по Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны, пишет индийское издание The Economic. В результате атаки в Пакистане погибли три человека, в том числе ребенок, заявил Исламабад. По данным Samaa TV со ссылкой на источники, Пакистан уже нанес ответные удары по Индии. Официальных сведений об этом нет. Страна также закрыла свое воздушное пространство на 48 часов.
В ходе ответных ударов Пакистана по Индии был уничтожен штаб индийской бригады, утверждают местные СМИ. Официально это не подтверждено. Телеканал Samaa заявил, что армия Пакистана сбила два истребителя Rafale военно-воздушных сил Индии. По данным их источников, военные самолеты были сбиты в районе Бахавалпура.
Пакистан не собирается запрашивать заседание Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна имеет полное право дать решительный ответ на этот «акт войны», навязанный Индией: «Вся страна поддерживает пакистанские вооруженные силы, а моральный дух всего пакистанского народа высок», — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп назвал эскалацию между Индией и Пакистаном «позором»: «Они сражаются уже долгое время. Много десятилетий. Столетий на самом деле <…> Я просто надеюсь, что это закончится быстро», — сказал президент США.
22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Погибли 26 человек, ранены 17. Стрельба произошла в регионе Пахагалм, в долине Байсаран — это популярное туристическое место. На этом фоне отношения Пакистана и Индии стали стремительно ухудшаться. На границе двух стран последние дни происходили перестрелки, отмечает ВВС.
Кашмир — спорная область на севере полуострова Индостан, которая является давним объектом спора между Индией, Китаем и Пакистаном. Все три страны обладают ядерным оружием.