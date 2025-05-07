Индия нанесла удары по Пакистану: погибли несколько человек, Исламабад пригрозил Дели "решительным ответом"

Индия нанесла удар по Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны, пишет индийское издание The Economic. В результате атаки в Пакистане погибли три человека, в том числе ребенок, заявил Исламабад. По данным Samaa TV со ссылкой на источники, Пакистан уже нанес ответные удары по Индии. Официальных сведений об этом нет. Страна также закрыла свое воздушное пространство на 48 часов.