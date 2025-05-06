Армия Израиля уничтожила аэропорт в Йемене в ответ на ракетный удар хуситов по Бен-Гуриону
Израильские ВВС нанесли серию массированных ударов по объектам хуситов в Йемене. Основной целью стал международный аэропорт Саны — столицы страны, который, по данным Армии обороны Израиля, использовался хуситами для военных целей.
Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, удары по Сане были тщательно спланированы с учетом минимизации риска для гражданских лиц. Еще до атаки официальный представитель ЦАХАЛ на арабском языке призвал жителей Саны эвакуироваться из района аэропорта, подчеркнув серьезность угрозы.
Уничтожен терминал и гражданские самолеты
По информации телеканала Sky News Arabic, терминал и все находившиеся на территории гражданские самолеты были полностью уничтожены. Самолеты были пустыми. Саудовский телеканал "Аль-Хадат" подтвердил, что удары начались около 15:30 по местному времени. Всего по аэропорту было выпущено более 30 боеприпасов. Также сообщается об ударе по военной базе Аль-Дилами, примыкающей к гражданскому сектору аэропорта.
Очевидцы рассказывают о панике среди населения. Один из местных жителей заявил в комментарии Ynet: "Небо над городом потемнело от дыма. Люди в панике, повсюду сирены".
Удары по объектам инфраструктуры хуситов
Помимо аэропорта, были атакованы:
- Несколько крупных электростанций, используемых для нужд хуситов;
- Бетонный завод "Аль-Амран" на севере Саны, задействованный в строительстве подземной военной инфраструктуры и туннелей;
- Ранее — порт Ходейда, который также использовался для поставок оружия.
Израильские военные подчеркивают, что удары по Сане стали прямым ответом на ракетную атаку по международному аэропорту Бен-Гурион, осуществленную йеменскими хуситами. Ракета упала рядом с аэропортом, не причинив особого вреда. Однако многие авиаперевозчики после этого отказались от полетов в Израиль.
Ответ на действия Ирана и его сателлитов
В ЦАХАЛ подчеркнули, что режим хуситов действует по указке Тегерана, и в течение последних полутора лет предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в регионе. "Мы больше не будем терпеть использование гражданской инфраструктуры в террористических целях. Любая попытка атаковать Израиль получит немедленный и жесткий ответ", — заявили в пресс-службе армии.