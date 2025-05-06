Армия Израиля уничтожила аэропорт в Йемене в ответ на ракетный удар хуситов по Бен-Гуриону

По информации телеканала Sky News Arabic, терминал и все находившиеся на территории гражданские самолеты были полностью уничтожены. Самолеты были пустыми. Саудовский телеканал "Аль-Хадат" подтвердил, что удары начались около 15:30 по местному времени. Всего по аэропорту было выпущено более 30 боеприпасов. Также сообщается об ударе по военной базе Аль-Дилами, примыкающей к гражданскому сектору аэропорта.