"Сфотографируйтесь с моей бабушкой": Ринкевич поделился трогательной историей
Во время своего визита в Рундальский дворец 5 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич пережил по-настоящему душевный момент, о котором рассказал в своем Facebook.
«В эти тревожные дни случаются по-настоящему приятные и душевные мгновения, — написал глава государства. — Сегодня, посещая Рундальский дворец и собираясь полюбоваться прекрасными тюльпанами, я вдруг услышал, как кто-то бежит за мной.
Обернулся — передо мной мальчик лет 8–10. Немного запыхавшись, он остановился и сказал: “Вы не могли бы сделать фото с моей бабушкой? У нее сегодня день рождения, и мы все ее очень любим! Очень вас прошу!”
Похоже, это был круглый юбилей, но я не расслышал, какой именно. Ведь такие даты не празднуются каждый день! Мальчик не растерялся и ничуть не стеснялся — чего нельзя сказать о самой имениннице», — поделился президент.
«Когда я обернулся, бабушка, смутившись и стесняясь, почти попыталась спрятаться за своими родными. Но фото все же получилось — и, конечно, я пожелал ей счастья.
В этот послепраздничный день мне остается только пожелать каждой бабушке таких же замечательных внуков, много любви и добрых слов. И большое спасибо за такие теплые и дружные семьи.
Пусть у всех будет больше светлых моментов в этот прохладный майский день», — завершил свою публикацию Эдгар Ринкевич.
В комментариях люди высказали восхищение поступку президента:
- "Вы замечательный! Надеюсь, когда-нибудь сможем сделать фото вместе!"
- "Радость, что у Латвии есть президент, с которым хочется сфотографироваться!"
- "Спасибо за такой добрый поступок, хотя сомнений быть не может. Ведь вы народный президент!"
- "Мне нравится, что, очевидно, вы пишете сами, а не какая-то PR-команда, и умеете хорошо выражать мысли! Какая прекрасная история!"