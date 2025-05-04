В Латвии опасно работать: страна выделяется в ЕС слишком большим числом смертельных случаев
Количество несчастных случаев на рабочем месте в Евросоюзе сократилось на 5% в период с 2017 по 2022 год. Рабочие места в Латвии, к сожалению, не отличаются безопасностью - у страны плохие показатели.
Согласно последним данным Eurostat, в 2022 году в ЕС произошло 2,97 миллиона несмертельных несчастных случаев на работе и 3 286 — со смертельным исходом. Это соответствует соотношению примерно 905 несмертельных происшествий на один смертельный.
Мужчины подвергались несчастным случаям на рабочем месте чаще, чем женщины. В 2022 году примерно два из трех несмертельных случаев на производстве в ЕС пришлись на мужчин. При этом по сравнению с 2021 годом число таких случаев среди мужчин сократилось на 519, а среди женщин, напротив, увеличилось на 87 929.
Больше всего происшествий в 2022 году было зафиксировано в обрабатывающей промышленности — 18% от общего числа, за ней следуют здравоохранение и социальная работа (15,8%) и строительство (12,2%).
В целом по ЕС в 2022 году было 1,66 смертельных случая на 100 000 занятых. Наивысший уровень смертельных случаев на рабочем месте среди стран ЕС был зафиксирован на Мальте — 5,28 на 100 000 работников, за ней следуют Франция и Болгария. Латвия - на четвертом месте - 2,98 фатальных происшествий на 100 тысяч работников.
Самый низкий уровень смертельных происшествий отмечен в Нидерландах, Греции, Германии, Швеции и Ирландии (все - менее одного на 100 тысяч занятых).
В ЕС в 2022 году было 1 506 несмертельных происшествий на 100 000 работников. Наибольшее число несмертельных случаев на 100 000 занятых зафиксировано в Дании, Франции, Португалии и Испании.
Самые низкие показатели — в Румынии и Болгарии, где зарегистрировано менее 100 несмертельных происшествий на 100 000 работников.
Наиболее распространенные травмы в ЕС — это раны, поверхностные повреждения, а также вывихи, растяжения и надрывы. Далее по частоте следуют сотрясения мозга, внутренние травмы и переломы костей.
В Латвии несчастные случаи, действительно, происходят часто. Как недавно сообщал Otkrito.lv, Земгальский районный суд назначил пробационный надзор владельцу пивоварни Fermentum Кристапу Станкусу за нарушение норм, регулирующих охрану труда, что привело к смерти человека.