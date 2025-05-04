В Латвии опасно работать: страна выделяется в ЕС слишком большим числом смертельных случаев

Мужчины подвергались несчастным случаям на рабочем месте чаще, чем женщины. В 2022 году примерно два из трех несмертельных случаев на производстве в ЕС пришлись на мужчин. При этом по сравнению с 2021 годом число таких случаев среди мужчин сократилось на 519, а среди женщин, напротив, увеличилось на 87 929.