"Жить на 1200 евро в месяц трудно": дополнительный доход стоил молодой воспитательнице работы
Воспитательницу католического детского сада в Италии уволили за публикацию контента на платформе OnlyFans. Женщина считает, что это несправедливо.
29-летняя воспитательница Элена Марага оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что у нее есть аккаунт на OnlyFans, где она размещает контент для взрослых. Теперь ее официально уволили, сообщает The Sun. Скандал якобы спровоцировал отец одного из воспитанников, который купил фотографии Мараги и поделился ими в футбольной группе. Затем об этом узнала его жена, и ситуация вышла из-под контроля. «Отец одного из моих учеников купил мои фото и распространил их в футбольном чате. Потом их увидела его жена. Но мне нравится мое тело, и моя страсть стала источником дохода», — прокомментировала Марага.
Воспитательница объяснила, что одной из причин создания аккаунта на OnlyFans стали финансовые трудности. «Я не понимаю, в чем проблема. Жить на 1200 евро в месяц очень трудно — поэтому я и начала вести этот аккаунт».
Увольнение Мараги вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Сообщается, что 30 родителей подписали петицию против ее увольнения, а также ее поддержали профсоюзы. Тем не менее ей направили официальное уведомление об увольнении, объяснив это утратой доверия и неподобающим поведением. Руководство детсада заявило, что поведение Мараги противоречит католическому мировоззрению, которое лежит в основе образовательной концепции учреждения.
Сама Марага считает такое решение крайне несправедливым. «Меня обвинили в том, что я ищу внимания. Мои откровенные фотографии никогда не мешали моей профессиональной работе. Руководство школы даже не попыталось со мной поговорить — они просто слали письма, никакого диалога не было», — сказала она. «Я в шоке, что католическая школа, которая учит морали, так обращается со своими сотрудниками», — добавила воспитательница. У Мараги есть высшее педагогическое образование, и она проработала в этом детском саду пять лет.
«Мне нравится быть воспитательницей, это было моим призванием с детства», — рассказала она изданию Il Messaggero. После случившегося Министерство образования Италии заявило о намерении разработать новый этический кодекс, который ограничит участие учителей на платформах для взрослых.