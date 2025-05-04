"Жить на 1200 евро в месяц трудно": дополнительный доход стоил молодой воспитательнице работы

29-летняя воспитательница Элена Марага оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что у нее есть аккаунт на OnlyFans, где она размещает контент для взрослых. Теперь ее официально уволили, сообщает The Sun. Скандал якобы спровоцировал отец одного из воспитанников, который купил фотографии Мараги и поделился ими в футбольной группе. Затем об этом узнала его жена, и ситуация вышла из-под контроля. «Отец одного из моих учеников купил мои фото и распространил их в футбольном чате. Потом их увидела его жена. Но мне нравится мое тело, и моя страсть стала источником дохода», — прокомментировала Марага.