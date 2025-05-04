Вучич и Фицо внезапно заболели. Участие в параде в Москве на 9 мая отменяется?

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предупредил глав государств и правительств о недопустимости участия в параде Победы в Москве, посвященном 80-летию капитуляции Германии во Второй мировой войне. "Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и так далее, а потом обвинять нас", - заявил он на встрече с журналистами в Киеве в субботу, 3 мая. По словам Зеленского, украинские власти согласовали свою позицию с международными партнерами.