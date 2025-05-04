Вучич и Фицо внезапно заболели. Участие в параде в Москве на 9 мая отменяется?
Президент Сербии Александр Вучич прервал свою поездку в США из-за болезни, сейчас он находится в больнице. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже отменил свои планы.
Известно, что 1 мая Вучич провел встречу во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Также президент планировал провести еще несколько встреч с американскими республиканцами, однако заболел и вернулся в Сербию по рекомендациям врачей. Уже по прибытии из Штатов 3 мая Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже отменил свои планы. Об этом пишут СМИ Словакии. В частности политик отменил участие в торжествах по случаю Дня труда 1 мая в Словакии и в установлении майского дерева в Вельки-Залуже.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предупредил глав государств и правительств о недопустимости участия в параде Победы в Москве, посвященном 80-летию капитуляции Германии во Второй мировой войне. "Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии никакие давать мы не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы и так далее, а потом обвинять нас", - заявил он на встрече с журналистами в Киеве в субботу, 3 мая. По словам Зеленского, украинские власти согласовали свою позицию с международными партнерами.
Ранее было объявлено, что в торжествах в российской столице примут участие международные гости, в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва, а также главы Казахстана, Беларуси, Кубы и Венесуэлы.
В соцсетях тем временем распространяются спекуляции на тему, что внезапные болезни европейских лидеров связаны с опасениями относительно безопасности участия в мероприятиях 9 мая в Москве.