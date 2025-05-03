"Мы хотели избавиться от советской оккупации, от удушающей русификации": Левитс - о цели восстановления государства
Бывший президент Латвии Эгил Левитс в интервью пресс-службе Сейма рассказал, что сожалеет о том, что не смог участвовать в заключительных заседаниях по подготовке Декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая 1990 года.
«Жаль, что я не смог быть на последних рабочих заседаниях, потому что именно тогда в документ был включен, на мой взгляд, опасный пункт о переходном периоде. Это можно было воспринять как отказ от самой цели восстановления государства», — пояснил Эгил Левитс.
Он отметил, что в тот момент находился за границей и только возвращался в Ригу, но был задержан в аэропорту, пишет LSM.lv.
«В аэропорту меня сразу задержали, отправили следующим рейсом в Москву. Там меня подержали несколько часов, а потом посадили в самолет до Франкфурта — так я и не попал на заседание 4 мая», — рассказал он.
По словам Левитса, включение переходного периода шло вразрез с его первоначальной концепцией, и это вызывало тревогу. «Я считал этот пункт очень опасным, потому что он мог дать Западу повод сказать, что Латвия сама отказывается от восстановления независимости, объявляя не окончательную независимость, а некий переходный этап», — пояснил Эгил Левитс.
Он также отметил, что страны Запада тогда не поддерживали восстановление независимости Латвии, опасаясь последствий распада Советского Союза и потери власти Михаилом Горбачевым.
«Они все время нас сдерживали. Им бы это дало удобный повод сказать: вы сами объявили переходный период, а не независимость, — объяснил Левитс. — Позже я пытался объяснить на Западе, что латыши вовсе не отказались от своей цели — восстановления государства».
Он подчеркнул, что хотя Декларация была подготовлена всего за два месяца, настоящая работа над независимостью велась в эмиграции на протяжении всех лет советской оккупации — с постоянным утверждением, что Латвийское государство не исчезло, а продолжает существовать как субъект международного права.
На вопрос, что тогда придавало смелости, Эгил Левитс ответил: «Цель. Цель была — избавиться от советской оккупационной власти, от советского колониализма, от удушающей русификации».
В завершение он подчеркнул, что Декларация о восстановлении независимости — это второе по значимости волеизъявление латвийского народа после провозглашения Латвийской Республики 18 ноября 1918 года: «Первое — это наше желание создать собственное государство, а второе — восстановить его после 50 лет оккупации».