"Мы хотели избавиться от советской оккупации, от удушающей русификации": Левитс - о цели восстановления государства

«Жаль, что я не смог быть на последних рабочих заседаниях, потому что именно тогда в документ был включен, на мой взгляд, опасный пункт о переходном периоде. Это можно было воспринять как отказ от самой цели восстановления государства», — пояснил Эгил Левитс.