Парад, шествия, концерты и церемонии: Латвия отметила 35 лет независимости

С 11:00 до 16:00 на улице Эзера, на стоянке рынка Талси и возле скейт-парка были размещены техника и информационные стенды подразделений Национальных вооруженных сил и Министерства внутренних дел. Посетители могли наблюдать различные показательные выступления.