"Это больше театральная постановка": Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Владимира Путина о трехдневном перемирии с 7 по 9 мая, назвав ее "театральной постановкой", направленной на создание видимости выхода России из международной изоляции. Вместо этого Зеленский поддержал предложенную США стратегию и призвал к 30-дневному прекращению огня.
«Безусловное прекращение огня — это модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», — заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Интерфакс-Украина.
Он считает, что предложения Владимира Путина связаны с попыткой создать впечатление, будто он идет навстречу сигналам, которые Соединенные Штаты передали через специального посланника президента США Дональда Трампа — Стивена Виткоффа. «Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план последующих шагов по завершению войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или даже очень несерьезно. Это игра — ради того, чтобы создать мягкую атмосферу выхода Путина из изоляции к 9 мая, чтобы всем — тем лидерам, друзьям или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Красную площадь 9 мая, — было комфортно и безопасно. Помогать Путину никто не будет. Мы либо находимся в состоянии войны, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня — к первой части завершения войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7 мая — нам все равно. С 7-го — значит с 7-го. Но на 30 дней», — добавил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что если Российская Федерация действительно готова говорить о реальном прекращении огня, тогда следует поддержать американскую стратегию и согласиться на 30-дневное перемирие. «Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7-го, потом 7-го делают для себя комфортные два или три дня, а затем 11-го снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения», — подытожил Зеленский.
Он также подчеркнул, что достичь полного прекращения огня невозможно без его качественного мониторинга. «Но тем не менее, если есть политическая воля, тогда можно заявить: давайте на месяц. В таком случае мы поверим, что они действительно готовы к следующим шагам. Все наши сигналы были переданы американцам, британцам, французам. Американцы с нами согласны. По крайней мере, официальная позиция Белого дома звучала так: они понимают, что это просто игры с его (Путина) стороны, несерьезный разговор», — заявил Зеленский.