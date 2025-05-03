"Это больше театральная постановка": Зеленский отверг предложение Путина о 3-дневном перемирии

Он считает, что предложения Владимира Путина связаны с попыткой создать впечатление, будто он идет навстречу сигналам, которые Соединенные Штаты передали через специального посланника президента США Дональда Трампа — Стивена Виткоффа. «Это больше театральная постановка с его стороны. Потому что за два-три дня никакой план последующих шагов по завершению войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или даже очень несерьезно. Это игра — ради того, чтобы создать мягкую атмосферу выхода Путина из изоляции к 9 мая, чтобы всем — тем лидерам, друзьям или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на Красную площадь 9 мая, — было комфортно и безопасно. Помогать Путину никто не будет. Мы либо находимся в состоянии войны, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня — к первой части завершения войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7 мая — нам все равно. С 7-го — значит с 7-го. Но на 30 дней», — добавил президент Украины.