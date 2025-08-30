"Без системы будет хаос": майор НВС призывает обучать латвийцев обращаться с оружием
Майор НВС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш в эфире TV24 отметил, что в Латвии обществу не хватает системной подготовки по обращению с оружием и стрельбе.
Зритель передачи «Uz līnijas» задал вопрос: «Почему общество не обучают? Речь идёт конкретно о стрельбе и обращении с оружием. В своё время в школе мы разбирали автомат Калашникова, это я знаю, но все эти европейские и американские виды оружия мы не понимаем. Если враг наступает и нам нужно защищаться, а стрелять нам нечем, то, завладев их оружием, мы могли бы использовать его, встать на защиту сначала своей семьи, а потом и всего остального».
«Да, этот вопрос я слышал не один раз, — отметил Янис Слайдиньш. — Понятно, что чтобы создать подобную систему для гражданского сектора, необходимо сотрудничество с вооружёнными силами и Земессардзе. Без системы будет хаос. На это стоит обратить внимание. Мы видим, что в случае Украины такая подготовка началась незадолго до вторжения: украинские военные обучали граждан, над чем смеялась российская пропаганда. Но это сработало, потому что после вторжения сразу нашлись люди, готовые вступить в бой. Они не были ни бойцами территориальной обороны, ни профессиональными военными, но были готовы взять оружие в руки и сражаться», — подчеркнул Слайдиньш.
«Во многом именно такие, как сами украинцы в шутку называют, “обезьяны с гранатами”, которых вооружили в первые дни наступления под Киевом, доставили огромную головную боль российским вооружённым силам. Они с оружием устраивали засады, мешали продвижению армии, ограничивали свободу её манёвра — и это тогда сработало», — пояснил майор.
Почему же это не делается сейчас? «Я скажу так — нужно работать. Самоуправлениям следует объединяться с вооружёнными силами и, возможно, думать, как выстроить такую систему», — добавил Слайдиньш.