"Без системы будет хаос": майор НВС призывает обучать латвийцев обращаться с оружием

«Да, этот вопрос я слышал не один раз, — отметил Янис Слайдиньш. — Понятно, что чтобы создать подобную систему для гражданского сектора, необходимо сотрудничество с вооружёнными силами и Земессардзе. Без системы будет хаос. На это стоит обратить внимание. Мы видим, что в случае Украины такая подготовка началась незадолго до вторжения: украинские военные обучали граждан, над чем смеялась российская пропаганда. Но это сработало, потому что после вторжения сразу нашлись люди, готовые вступить в бой. Они не были ни бойцами территориальной обороны, ни профессиональными военными, но были готовы взять оружие в руки и сражаться», — подчеркнул Слайдиньш.