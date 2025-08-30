"Страшно представить, что могло случиться!" Женщина поделилась эмоциональной историей о том, как спасла девочку на пляже в Лиепае

Санита обратилась к женщинам с предложением помочь. Те сообщили ей, что стоят там уже около 15 минут и заметили, как девочка бежит от пляжного кафе Red Sun Buffet в сторону Ницы. Для такого маленького ребенка это большое расстояние, да еще и по берегу моря. «В тот момент, конечно, сразу захотелось звонить в полицию, но потом я быстро поняла, что, может быть, нужно сбегать в это кафе, потому что вокруг мы вообще не видели, чтобы кто-то ее искал», — говорит женщина.