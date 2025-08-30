"Страшно представить, что могло случиться!" Женщина поделилась эмоциональной историей о том, как спасла девочку на пляже в Лиепае
Одна женщина опубликовала в социальной сети Facebook видео, в котором со слезами на глазах рассказала, как на пляже в Лиепае спасла потерявшуюся девочку. Эта история закончилась счастливо.
«Будет довольно трудно говорить, но это очень эмоциональный момент. Я хочу обязательно поделиться с вами. Я только что спасла ребенка на пляже, девочку трех–четырех лет, которая потерялась», — начала свой рассказ Санита. «Это продолжалось где-то полчаса, я не была с самого начала рядом. Я заметила, гуляя вдоль моря, что две женщины разговаривают с маленькой девочкой», — продолжает женщина.
«Я поняла, что что-то не так, остановилась и услышала, как женщины спрашивали у девочки: "Где мама?"», — рассказала Санита. «Ребенок был испуган, босиком, ничего не мог сказать», — описывает ситуацию женщина.
Санита обратилась к женщинам с предложением помочь. Те сообщили ей, что стоят там уже около 15 минут и заметили, как девочка бежит от пляжного кафе Red Sun Buffet в сторону Ницы. Для такого маленького ребенка это большое расстояние, да еще и по берегу моря. «В тот момент, конечно, сразу захотелось звонить в полицию, но потом я быстро поняла, что, может быть, нужно сбегать в это кафе, потому что вокруг мы вообще не видели, чтобы кто-то ее искал», — говорит женщина.
«И так оно и было — я пришла в это кафе и вижу, что люди там уже волнуются. Мать в полной истерике, в панике, сама не понимает, в какую сторону идти, дрожит, трясется», — описывает ситуацию Санита.
«Хорошо, что все закончилось благополучно, и как хорошо, что те женщины обратили внимание, ведь могло быть по-разному», — эмоционально объясняет Санита. «Это заставило меня задуматься, что дети такие молниеносные, и их так трудно уберечь, особенно в публичном месте, где много детей бегает», — продолжает Санита. «Мы встретились глазами с женщинами и поблагодарили друг друга просто за то, что на самом деле чужих детей не бывает», — говорит Санита.
Женщина заключает, что семья была из Литвы, поэтому и растерявшийся ребенок не смог ответить. Мать поблагодарила спасительниц. «Я надеюсь, что все очень хорошо закончится и что для родителей это тоже станет уроком — за маленькими детьми нужно присматривать, нельзя сидеть в кафе», — говорит женщина. «Но мы не можем осуждать, мы не знаем ситуации. Давайте беречь друг друга и не осуждать», — заключила Санита.