В Европе резко упали цены на газ из-за того, что России удалось обойти санкции
Цены на природный газ в Европе зафиксировали самое большое недельное падение с июня. Причина: Россия осуществила первую успешную поставку с завода СПГ, попавшего под санкции, увеличив тем самым мировые поставки в тот момент, когда в мире многие страны формируют запасы на зиму.
Цены на газ голландского хаба TTF с поставкой в октябре продолжили падение, потеряв 6,4% за неделю. Судно, перевозившее сжиженный природный газ с российского экспортного терминала «Арктик СПГ-2», покинуло китайский терминал, по всей видимости, выгрузив там часть груза.
Хотя Европа не получает эти поставки, она конкурирует с крупными покупателями в Азии за ограниченное предложение СПГ и может выиграть от увеличения поставок, что снизит ценовое давление. До начала отопительного сезона в регионе остаётся месяц, и, хотя опасения по поводу запасов меньше, чем в начале года, регион по-прежнему уязвим к внезапным скачкам спроса и цен.
Ранее в этом месяце цены на газ в Европе достигли самого низкого уровня за год, поскольку президент США Дональд Трамп активизировал усилия по прекращению конфликта на Украине. Однако отсутствие прогресса пока компенсировало некоторые из этих потерь. Текущие ремонтные работы в Норвегии на газовых месторождениях также снизили поставки от этого ведущего поставщика газа в Европе.
«Перспективы заключения мирного соглашения с Украиной останутся важным фактором ценообразования в ближайшие месяцы», — говорится в аналитической записке Energy Aspects. «Однако оптимизм на рынке идёт на спад».