В Европе резко упали цены на газ из-за того, что России удалось обойти санкции

Хотя Европа не получает эти поставки, она конкурирует с крупными покупателями в Азии за ограниченное предложение СПГ и может выиграть от увеличения поставок, что снизит ценовое давление. До начала отопительного сезона в регионе остаётся месяц, и, хотя опасения по поводу запасов меньше, чем в начале года, регион по-прежнему уязвим к внезапным скачкам спроса и цен.