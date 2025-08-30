На линейку 1 сентября разрешено приходить только в черных туфлях: родители возмущены - это вообще законно?
В преддверии Дня знаний в родительских чатах разгораются дискуссии на разные школьные темы: одна из таких - распоряжение администрации об определенной форме одежды и обуви на праздничной линейке. Родители в соцсетях недоумевают - зачем загонять детей в строгие рамки, когда главное в празднике совсем другое?
Многие отмечают, что подобные требования создают лишнюю нагрузку на семейный бюджет. «Купить еще одну пару туфель только ради линейки — непозволительная роскошь», — пишут родители в комментариях. Другие добавляют: «Разве смысл 1 сентября в специальной одежде? Главное — дети, их радость и улыбки».
Подобный вопрос поступил и в редакцию даугавпилсского портала Grani.lv, где родители напрямую спросили: «Почему от младших школьников требуют прийти на линейку в черных туфлях?» Журналисты обратились в Управление образования Даугавпилса и получили официальный ответ.
В ведомстве пояснили, что строгого требования о черной обуви нет. Согласно Закону об образовании, каждая школа сама прописывает во внутренних правилах, в какой одежде и обуви должны приходить ученики. Как правило, речь идет о чистой и аккуратной, деловой одежде.
"Отсутствие черной обуви ни в коем случае не является препятствием для участия ребенка в торжественной линейке 1 сентября, — подчеркнули в Управлении образования. — Главное — присутствие ученика и праздничное настроение".
Школа вправе ввести форму, но только после согласования с администрацией, педагогами, родительским советом и самими детьми. Вопрос цвета, материала и модели решается коллективно.
Если же в какой-то школе встречаются рекомендации по темной обуви, то они, скорее всего, связаны с желанием создать визуальную гармонию в колонне школьников. Но нарушение такого «дресс-кода» не лишает ребенка права участвовать в празднике.