На линейку 1 сентября разрешено приходить только в черных туфлях: родители возмущены - это вообще законно?

В ведомстве пояснили, что строгого требования о черной обуви нет. Согласно Закону об образовании, каждая школа сама прописывает во внутренних правилах, в какой одежде и обуви должны приходить ученики. Как правило, речь идет о чистой и аккуратной, деловой одежде.