Опубликован новый рейтинг свободы прессы. Латвия опустилась в нем на несколько мест

При этом в Литве и Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины действует запрет на вещание российских телеканалов, а также заблокированы сайты ряда российских СМИ. Латвийский национальный регулятор NEPLP наравне с российскими государственными СМИ ограничивает доступ к ресурсам, которые распространяют контент, противоречащий "информационной" и "национальной безопасности" страны. Среди запрещенных там лишь за последние полгода - сайты российских вузов "Синергия" и МГИМО, а также сайт телеканала RTVI. В рейтинге прошлого года Латвия занимала 12-е место.