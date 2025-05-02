Опубликован новый рейтинг свободы прессы. Латвия опустилась в нем на несколько мест
Опубликован ежегодный рейтинг свободы прессы организации "Репортеры без границ" (RSF). Он основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.
"Сложная" или "очень серьезная" ситуация для сотрудников СМИ, по данным рейтинга, наблюдается в 90 из 180 наблюдаемых стран и территорий. "Помимо нестабильной обстановки в сфере безопасности и растущего авторитаризма, основной причиной этого является экономическое давление", - говорится в пресс-релизе, сопровождающем доклад. Составители рейтинга отмечают: сегодня редакции по всему миру все чаще вынуждены выбирать между стремлением к независимости и экономическим выживанием.
Исполнительный директор RSF Аня Остерхаус объясняет финансовые трудности у СМИ по всему миру тем, что "независимая журналистика - это заноза в глазу автократов".
Как сообщает DW, в числе стран с самым высоким уровнем свободы прессы, по мнению составителей рейтинга, - страны Балтии. Так, 15-е место с результатом в 81,82 балла заняла Латвия, 14-й (82,27 балла) оказалась Литва, а Эстония (89,46 балла) в списке RSF заняла второе место, уступив лишь Норвегии.
При этом в Литве и Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины действует запрет на вещание российских телеканалов, а также заблокированы сайты ряда российских СМИ. Латвийский национальный регулятор NEPLP наравне с российскими государственными СМИ ограничивает доступ к ресурсам, которые распространяют контент, противоречащий "информационной" и "национальной безопасности" страны. Среди запрещенных там лишь за последние полгода - сайты российских вузов "Синергия" и МГИМО, а также сайт телеканала RTVI. В рейтинге прошлого года Латвия занимала 12-е место.
Россия в рейтинге "Репортеров без границ" опустилась на 9 строк за год на рекордное для себя 171-е место, заняв десятую строчку с конца рейтинга. По 100-балльной системе страна набрала всего 24,57 балла. По соседству с ней расположились Египет и Никарагуа.
Худший показатель среди постсоветских стран - у Туркменистана. Центральноазиатская страна заняла 174-е, седьмое с конца место, с результатом в 19,14 балла. Ниже оказались только Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.
Соседствуют на 166-й и 167-й строчках таблицы опередившие Россию Беларусь и Азербайджан с показателями в 25,73 и 25,47 очка соответственно. Недалеко друг от друга оказались и несколько центральноазиатских государств: Таджикистан (153-е место, 32,21 балла), Узбекистан (148-е место, 35,24 балла), Кыргызстан (144-е место, 37,46 балла) и Казахстан (141-е место, 39,34 балла).
11 позиций за год потеряла и Грузия (114-е место, 50,53 балла), где в результате парламентских выборов, вызвавших критику на международной арене и протесты внутри страны, власть сохранила партия "Грузинская мечта", которую считают близкой к Кремлю. Рекламный рынок в стране сегодня, говорится в пресс-релизе RSF, "контролируется олигархом и фактическим правителем Бидзиной Иванишвили, что лишает независимые СМИ рекламных доходов".
Наивысшую позицию в рейтинге по-прежнему занимает Норвегия. На четыре места вверх поднялась Эстония, заняв второе место, а Нидерланды поднялись на одну позицию и теперь занимают третье место.
Швеция, потеряв одну позицию, в этом году занимает четветое место. Пятое место сохранила Финляндия, а Дания опустилась на четыре позиции и заняла шестое место. Ирландия, поднявшись на одну позицию, находится на седьмом месте.