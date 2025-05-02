Рига без сна: предложения по допустимому уровню шуму могут легализовать беспокойные ночи?
Предложения Министерства экономики по уменьшению шума от развлекательных мероприятий неэффективны и не решат реальных проблем, считают представители инициативы «Naktsmieru Rīgai» («Ночной покой для Риги»).
Минэкономики вынесло на общественное обсуждение поправки к нескольким нормативным актам, регулирующим вопросы шума.
В аннотации к поправкам в порядок оценки и управления шумом Минэкономики указывает, что в настоящее время ни один нормативный акт не определяет порядок, позволяющий установить, какой уровень шума создают звукоусиливающие устройства, установленные в развлекательных заведениях. Кроме того, ни в одном законе не установлены предельные уровни шума, создаваемого такими устройствами, что не позволяет объективно удостовериться в том, соблюдаются ли права жителей на покой, включая ночной.
В связи с этим в проекте правил предлагается ввести новую главу — «Предельно допустимые уровни шума, создаваемого звукоусиливающими устройствами в развлекательных заведениях, и их оценка». В ней предлагается установить, что допустимый уровень шума на открытом воздухе от таких устройств составляет 90 дБ(A). Это означает, что если в заведении нет звукоусиливающих устройств, то данный предел к нему не применяется.
Также проект правил предполагает дополнение пункта о том, что соблюдение предельного уровня шума от таких устройств контролируется самоуправлением по поступившему заявлению. То есть муниципальная полиция проверит, соблюдается ли допустимый уровень шума, только если получено соответствующее заявление.
Минэкономики отмечает, что в настоящее время ни один действующий нормативный акт не регулирует измерение и оценку уровня шума от таких устройств. Поэтому предлагается, чтобы измерения проводились при помощи специального оборудования в течение 15 минут на расстоянии пяти метров от источника шума, при этом между прибором и источником не должно быть физических препятствий, а сам прибор должен находиться не ниже полутора метров над землей.
Для обеспечения общественного порядка и эффективной защиты прав жителей на покой, а также для уменьшения негативного воздействия шума на здоровье и качество жизни, также предлагаются изменения в Закон «О загрязнении». Согласно ним, административное производство по делам о нарушениях, связанных с шумом от звукоусиливающих устройств, будет проводить муниципальная полиция.
В аннотации к изменениям в Закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий Минэкономики указывает, что в настоящее время также отсутствуют нормативы по уровню шума на публичных мероприятиях, проводимых на открытом воздухе. Это создает ситуации, в которых права жителей на покой потенциально могут быть нарушены. В связи с этим в проекте закона предлагается установить, что допустимый уровень шума на таких мероприятиях составляет 100 дБ(A). Этот уровень выбран, основываясь на практике других европейских стран в отношении живой музыки.
Поправки также предусматривают, что при выдаче разрешения на проведение публичного мероприятия самоуправление вправе установить и более высокий предел уровня шума — свыше 100 дБ(A).
Однако представители инициативы «Ночной покой для Риги» считают, что предложенные поправки не только не улучшат ситуацию, но и усугубят защиту прав жителей от повышенного шума. «Поправки предусматривают такие уровни шума, которые абсолютно неприемлемы», — заявляют активисты на своем сайте.
Они также указывают, что в проекте отсутствуют реальные механизмы мониторинга и контроля. Из него исчезли предложения о временных ограничениях и стационарных приборах для измерения уровня шума. «Ночной покой для Риги» призывает обязать развлекательные заведения оборудовать внутренние помещения устройствами для мониторинга шума, обеспечивающими непрерывные измерения в рабочее время. Также предлагается установить допустимые уровни шума в помещениях и на прилегающей территории — днем, вечером и ночью.
В письме Минэкономики активисты также призывают ввести более строгие требования и контроль за мероприятиями, проводимыми ночью, а в Закон «О загрязнении» внести норму об административной ответственности за неоснащенность помещений развлекательных заведений оборудованием для мониторинга шума. Кроме того, «Ночной покой для Риги» заявляет, что готов обратиться в Конституционный суд с жалобой на правовую неполноту действующего регулирования.
Ранее сообщалось, что, по оценке омбудсмена, в Латвии действующий механизм защиты прав от шума неэффективен, когда речь идет о шуме от развлекательных заведений. Хотя такие заведения могут быть оштрафованы на сумму до 5000 евро, уплата штрафа не препятствует повторным нарушениям. Законодатель пока медлит с реальным решением, поэтому омбудсмен дал правительству время на его разработку.