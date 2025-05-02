Рига без сна: предложения по допустимому уровню шуму могут легализовать беспокойные ночи?

В аннотации к изменениям в Закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий Минэкономики указывает, что в настоящее время также отсутствуют нормативы по уровню шума на публичных мероприятиях, проводимых на открытом воздухе. Это создает ситуации, в которых права жителей на покой потенциально могут быть нарушены. В связи с этим в проекте закона предлагается установить, что допустимый уровень шума на таких мероприятиях составляет 100 дБ(A). Этот уровень выбран, основываясь на практике других европейских стран в отношении живой музыки.