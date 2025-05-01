Где в Европе лучше всего покупать квартиры и дома? Латвию эксперты оценили высоко

Несмотря на резкий рост цен в последние годы, Литва остается привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку они не сталкиваются с ограничениями при покупке недвижимости. Высокие арендные ставки также способствуют инвестициям — они более чем на 170% выше, чем в 2015 году. «С валовой доходностью от аренды примерно 6,39% в год и максимальными затратами на покупку в 4,10%, умеренный рост цен делает Литву перспективным направлением с хорошей окупаемостью инвестиций», — говорится в отчете.