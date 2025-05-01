Где в Европе лучше всего покупать квартиры и дома? Латвию эксперты оценили высоко
Страны с самой высокой доходностью от аренды и наиболее благоприятным налогообложением недвижимости могут обеспечивать наилучшие финансовые результаты для инвестиций в недвижимость. Недавний отчет проанализировал все эти факторы, чтобы определить, где в Европе лучше всего инвестировать в недвижимость.
Как сообщает Euronews, лучшие европейские страны для инвестиций в недвижимость в 2025 году находятся в Центральной и Восточной Европе, и лидером стала Молдова. Эта страна получила наивысший балл в новом исследовании, оценивающем лучшие направления для инвестиций в недвижимость в Европе, по данным британской страховой компании William Russell. Анализ включал ключевые аспекты инвестиции в недвижимость: ставки налога на имущество, подоходный налог с аренды и валовую доходность от аренды.
В предыдущем исследовании британской компании 1st Move International лидером была названа Литва. В текущем рейтинге эта страна заняла второе место, немного уступив Молдове, за которой следует Северная Македония.
В исследовании Молдову назвали «развивающимся, высокодоходным рынком для готовых к риску инвесторов». Там затраты на покупку недвижимости составляют максимум 2,8% от цены, а подоходный налог с аренды — 12%, что дает высокий рейтинг доходности.
Литва заняла второе место среди лучших стран для инвестиций в недвижимость. По данным Eurostat, цены на недвижимость в стране выросли почти на 10% в последние три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по прогнозам, эта тенденция продолжится.
Несмотря на резкий рост цен в последние годы, Литва остается привлекательной для иностранных инвесторов, поскольку они не сталкиваются с ограничениями при покупке недвижимости. Высокие арендные ставки также способствуют инвестициям — они более чем на 170% выше, чем в 2015 году. «С валовой доходностью от аренды примерно 6,39% в год и максимальными затратами на покупку в 4,10%, умеренный рост цен делает Литву перспективным направлением с хорошей окупаемостью инвестиций», — говорится в отчете.
По данным исследования, Сербия, Ирландия и Латвия также демонстрируют «очень хорошие» показатели доходности — валовая годовая доходность от аренды превышает 7%. В целом в этом исследовании Латвия поставлена на 8-е место. Эстония - на 12-е.