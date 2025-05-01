Мнение француженки о латвийских круассанах шокировало ведущих - такого никто не ожидал!

Развивая свою мысль, Жасмин с улыбкой признается: «Да, не говорите это французам, но иногда латвийские круассаны гораздо лучше французских, как и другая выпечка». Она, впрочем, уточняет — иногда, но не всегда. Изи, явно удивленный, добавляет: «Первая реакция — шок». А Йоки смеется: «Это культурный шок». Разговор продолжается в непринужденной обстановке, и Жасмин упоминает, что есть кое-что, чего ей не хватает в Латвии - разнообразных колбасных изделий и высококачественного сыра из Франции: «Сыр во Франции очень, очень хорош».