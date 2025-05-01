Мнение француженки о латвийских круассанах шокировало ведущих - такого никто не ожидал!
Что на самом деле французы думают о круассанах, приготовленных в Латвии? Свое мнение по этому поводу одна француженка озвучила в подкасте "The Brālēni", который ведут иностранцы, живущие в Латвии. Ее ответ оказался вовсе не таким, какой ожидали ведущие.
«The Brālēni» — это подкаст, который ведут двое иностранцев, проживающих в Латвии — Йоки и Изи (Yoki и Easy). Подкаст был запущен совсем недавно, и на их YouTube-канале на данный момент доступен только один полный эпизод, помимо вступительного видео.
Цель подкастов — познакомить латвийскую аудиторию с иностранцами, которые живут в Латвии, поделиться их взглядом на жизнь, приключениями и уроками, которые они извлекли. В интервью обсуждаются такие темы, как изучение языка, поиск работы, знакомство с новой культурой и ее принятие, и многое другое.
В первом эпизоде гостем подкаста стала Жасмин из Франции, которая живет в Риге уже семь месяцев в рамках Европейского корпуса солидарности. Она работает с молодежными организациями и занимается организацией культурных мероприятий. Именно ее признание поразило подкастеров. На Instagram-странице «The Brālēni» был опубликован видео-анонс, чтобы заинтересовать аудиторию прослушать весь выпуск. В нем Жасмин делает приятный комплимент латвийской выпечке. Изи задает ей вопрос: «Если бы ты могла поделиться с латышами чем-то из своей культуры — что бы это было?»
И тут Жасмин всех удивила своим ответом: «Я не могу сказать, что это были бы круассаны. Потому что здесь их очень много, и они вкусные. Вы действительно хорошо с этим справляетесь, это невероятно», — с улыбкой отвечает Жасмин. Йоки подчеркивает: «И это говорит француженка!»
Развивая свою мысль, Жасмин с улыбкой признается: «Да, не говорите это французам, но иногда латвийские круассаны гораздо лучше французских, как и другая выпечка». Она, впрочем, уточняет — иногда, но не всегда. Изи, явно удивленный, добавляет: «Первая реакция — шок». А Йоки смеется: «Это культурный шок». Разговор продолжается в непринужденной обстановке, и Жасмин упоминает, что есть кое-что, чего ей не хватает в Латвии - разнообразных колбасных изделий и высококачественного сыра из Франции: «Сыр во Франции очень, очень хорош».