Весна, спортсмены выбежали на дороги: в предстоящие выходные автоводителей Латвии ждут ограничения движения
В связи со спортивными мероприятиями в предстоящие праздничные и выходные дни на дорогах Латвии будут введены ограничения движения. Об этом сообщает государственная компания Latvijas valsts ceļi.
Четверг, 1 мая
Во время веломарафона в Кекаве с 9:00 до 11:00 и с 14:30 до 15:40 движение будет временно ограничено в окрестностях Кекавы, Балдоне и Рижской ГЭС — на рижской окружной дороге (A5), а также на региональных дорогах P137 (Лапениеки-Кекава-Гюги), P91 (Межвиди-Балдоне), P89 (Кекава-Скайсткалне), P90 (Рижская ГЭС-Пулкарне) и на некоторых местных дорогах.
Кроме того, 1 мая с 9:00 до 18:00 движение будет ограничено на участке местной дороги V997 (Платере-Лакстене) — от дороги V977 (Мадлиена-Адеркаши) до Лакстене. Здесь будут проходить тренировочные ралли-заезды.
Пятница, 2 мая
С 9:00 до 18:00 часов на местной дороге V920 (Кокнесе-Веренe-Мадлиена-Сунтажи), в районе болот у Верене, будет ограничено движение из-за раллийных тренировок.
Ночь на субботу и 3 мая до 19:00
На Видземском шоссе (A2) и Валмиерском шоссе (A3) будет проходить ультрамарафон "Рига-Валмиера". Возможны ограничения движения .
Суббота, 3 мая
С 9:00 до 18:00 часов на участке дороги P31 (Эргли-Драбеши) между Перкони и Скуйене (Коса) движение будет полностью перекрыто на время тренировок по ралли.
Кроме того, 3 мая с 11:00 до 15:00 в Алуксненском крае во время велогонок движение будет ограничено на ряде местных дорог.
Контроль движения на местах будут обеспечивать Государственная и муниципальная полиция.