Весна, спортсмены выбежали на дороги: в предстоящие выходные автоводителей Латвии ждут ограничения движения
фото: LETA
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В Латвии

Весна, спортсмены выбежали на дороги: в предстоящие выходные автоводителей Латвии ждут ограничения движения

Отдел новостей

Otkrito.lv

В связи со спортивными мероприятиями в предстоящие праздничные и выходные дни на дорогах Латвии будут введены ограничения движения. Об этом сообщает государственная компания Latvijas valsts ceļi.

Четверг, 1 мая

Во время веломарафона в Кекаве с 9:00 до 11:00 и с 14:30 до 15:40 движение будет временно ограничено в окрестностях Кекавы, Балдоне и Рижской ГЭС — на рижской окружной дороге (A5), а также на региональных дорогах P137 (Лапениеки-Кекава-Гюги), P91 (Межвиди-Балдоне), P89 (Кекава-Скайсткалне), P90 (Рижская ГЭС-Пулкарне) и на некоторых местных дорогах.

Кроме того, 1 мая с 9:00 до 18:00 движение будет ограничено на участке местной дороги V997 (Платере-Лакстене) — от дороги V977 (Мадлиена-Адеркаши) до Лакстене. Здесь будут проходить тренировочные ралли-заезды.

Пятница, 2 мая 

С 9:00 до 18:00 часов на местной дороге V920 (Кокнесе-Веренe-Мадлиена-Сунтажи), в районе болот у Верене, будет ограничено движение из-за раллийных тренировок.

Ночь на субботу и 3 мая до 19:00

На Видземском шоссе (A2) и Валмиерском шоссе (A3) будет проходить ультрамарафон "Рига-Валмиера". Возможны ограничения движения .

Суббота, 3 мая 

С 9:00 до 18:00 часов на участке дороги P31 (Эргли-Драбеши) между Перкони и Скуйене (Коса) движение будет полностью перекрыто на время тренировок по ралли.

Кроме того, 3 мая с 11:00 до 15:00 в Алуксненском крае во время велогонок движение будет ограничено на ряде местных дорог.

Контроль движения на местах будут обеспечивать Государственная и муниципальная полиция.

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