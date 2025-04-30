Весна, спортсмены выбежали на дороги: в предстоящие выходные автоводителей Латвии ждут ограничения движения

Во время веломарафона в Кекаве с 9:00 до 11:00 и с 14:30 до 15:40 движение будет временно ограничено в окрестностях Кекавы, Балдоне и Рижской ГЭС — на рижской окружной дороге (A5), а также на региональных дорогах P137 (Лапениеки-Кекава-Гюги), P91 (Межвиди-Балдоне), P89 (Кекава-Скайсткалне), P90 (Рижская ГЭС-Пулкарне) и на некоторых местных дорогах.