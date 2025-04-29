Удаленная работа – не вариант ни для компании, ни для сотрудников

Порой можно слышать, что сегодня работники хотят «эластичный график», и часто под этим понимается удаленная работа. Но это не одно и то же. Эластичный график позволяет людям самим планировать свое рабочее время. В каких-то профессиях это возможно, но во многих – нет, и тогда сотрудник все равно работает, к примеру, с 9.00 до 18.00, только из дома – без коллег, без коллектива и без социализации.