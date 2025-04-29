Удаленная работа - не вариант ни для компании, ни для сотрудников
Прошло пять лет с начала пандемии Covid-19, которая многое изменила, в том числе породила такую не существовавшую прежде «норму» как массовая удаленная работа. Теперь, когда уже накоплен опыт, это вызывает все больше дискуссий, и призывы вернуться к очной работе звучат как в мире, так и в Латвии.
Сейчас мы видим, что возвращение в офисы происходит в США, и такие же инициативы со стороны правительства высказаны в Латвии. Как руководитель сферы контроля соответствия деятельности большой организации я слежу за этими переменами, от которых зависит деятельность и процессы предприятия. Считаю, что происходящее совершенно закономерно, ведь за последние годы стали очевидны негативные стороны удаленной работы, которые ранее в силу отсутствия опыта не учитывались.
Безусловно, технически удаленная работа возможна. Однако практика показала, что это решение не является удачным ни для предприятий и госструктур, ни для самих работников. Перечисляю некоторые из факторов, которые свидетельствуют об этом.
Удаленная работа превращает сотрудника в «функциональную единицу производственного процесса», обезличивает его и делает легко заменяемым. В условиях удаленной работы практически невозможен профессиональный рост и построение карьеры, что негативно сказывается как на мотивации и личностном развитии самого сотрудника, так и на успешности предприятия.
Важно и то, что удаленно невозможно сформировать эффективную внутреннюю культуру организации – какие бы современные технические решения ни использовались. Кроме того, «удаленка» требует планирования и контроля, которые превращаются отдельную объемную работу, создающую дополнительную нагрузку и затраты.
Работник – не просто производственная единица
Говоря об удаленной работе, часто обсуждается продуктивность и возможности ее измерения. И это, возможно, самая большая проблема, которую удаленный формат создает для самих работников, а не только для компании или ее руководства. Удаленная работа превращает человека в «производственную единицу» – специалиста, который к установленному сроку должен предоставить определенную работу.
Возможно, при узком взгляде это может быть приемлемо и эффективно с точки зрения продуктивности. Этот подход может работать в отдельных отраслях (например, в сфере ИТ), однако в целом при такой организации процесса утрачивается ценность сотрудника как личности. Для большинства из нас работа – не просто выполнение конкретных поручений. К тому же технически измерить эффективность труда во многих профессиях невозможно. Например, количество часов, когда сотрудник подключен к компьютерной системе работодателя, часто соотносится с его успехами весьма условно.
Работа – это также социум, где коллеги встречаются, обсуждают дела и строят планы. Именно при личном общении человек проявляет себя, свою энергию, выражает идеи. Реальное общение дает возможность использовать силу своей личности, строить карьеру и находить новые возможности для роста, учить у учиться у других, вдохновляться и вдохновлять. В личном общении устанавливаются человеческие отношения – нередко мы находим на работе хороших друзей и единомышленников, которые нас понимают и поддерживают.
Ничто из этого при удаленной работе невозможно. Конечно, можно говорить, что люди поддерживают контакты при помощи технологий, однако в действительности те, кто длительное время находится «в удаленке», рано или поздно выпадают из рабочего социума и утрачивает карьерные перспективы. Если человек ищет в работе смысл в дополнение к другим аспектам жизни, если стремится к развитию, то удаленная работа для этого не годится.
Корпоративная культура важна
В каждой компании есть своя корпоративная культура – нередко это нечто неуловимое, однако очень важное. Это определенные принятые нормы поведения – все то, как мы общаемся с коллегами и какие реакции получаем в контексте и повседневных задач, и стратегических целей. Именно корпоративная культура определяет, насколько активно коллеги вовлечены в рабочий процесс, как они общаются, делятся идеями, как высказывают критику, как реагируют на ошибки и исправляют их, какие приоритеты устанавливают в работе.
Одну и ту же задачу можно решить разными способами (и с разной скоростью), и именно от корпоративной культуры зависит, какими будут действия в конкретной компании. Важно, чтобы руководство и сотрудники формировали культуру, направленную на достижение целей. Часто можно слышать, как предприятие называют «инновационным», «консервативным» или «современным» – это и есть характеристика культуры, которая в ходе повседневной работы создает новую добавленную стоимость.
Удаленная работа не позволяет сформировать в организации эффективную культуру, поскольку команды сотрудников просто не существует. Культура складывается не только в рамках формальной коммуникации, но и из небольших повседневных событий – общения в лифте, во время кофейной паузы, обсуждения проектов и даже соблюдения определенного стиля в одежде. В случае удаленной работы ничего этого нет – электронной почты, онлайн-собраний и систем контроля продуктивности недостаточно, чтобы создать социально эффективную, позитивную рабочую атмосферу, в которой рождаются идеи и есть удовлетворение от профессиональных достижений каждого сотрудника.
И еще: каждый руководитель знает по своему опыту, что на месте в офисе коммуникация с сотрудниками происходит намного быстрее, потому что по каждому вопросу не нужно писать или звонить, можно просто подойти и все обсудить. Есть четкий ритм и порядок работы, понимание, что должно быть сделано и что необходимо для достижения результата. В итоге все это экономит время и ресурсы предприятия.
Преимущества очевидны
Порой можно слышать, что сегодня работники хотят «эластичный график», и часто под этим понимается удаленная работа. Но это не одно и то же. Эластичный график позволяет людям самим планировать свое рабочее время. В каких-то профессиях это возможно, но во многих – нет, и тогда сотрудник все равно работает, к примеру, с 9.00 до 18.00, только из дома – без коллег, без коллектива и без социализации.
И, что также крайне важно, без какой-либо физической активности, поскольку в реальности не все мы занимаемся спортом, а очная работа незаметно обеспечивает возможность ежедневно двигаться. Это идет на пользу здоровью в долгосрочной перспективе, что в интересах как самого работника, так и работодателя. Кроме того, многим важно не быть в одиночестве, и работа в офисе помогает решить и этот вопрос.
Конечно, было бы неправильным отрицать возможности удаленной работы, которые предоставляет технический прогресс. Однако во многих отраслях, если компания хочет работать действительно эффективно, они могут использоваться скорее как исключение из нормы – например, во время командировок или в других особых ситуациях.
В каждодневной деятельности компании преимущества очной работы очевидны: это более высокая эффективность труда, более быстрое принятие решений, возможность обмениваться идеями с коллегами, помогать друг другу и приобретать опыт, строить карьеру, общаться и получать поддержку коллектива.