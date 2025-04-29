Объявлена дата, когда будет закрыт мост на Таллинском шоссе. Объезд займет немало времени
С 6 по 13 мая в Салацгриве будет закрыт для автомобильного движения временный мост через реку Салаца. Мост находится на шоссе A1 (Via Baltica).
Как сообщает государственное предприятие Latvijas valsts ceļi, движение легкового транспорта в направлении Эстонии будет организовано по региональной автодороге Лимбажи–Салацгрива (P12), по местной автодороге Салацгрива–Вецсалаца (V144), с пересечением реки по мосту Аннасмуйжас (V144), далее по дороге Вецсалаца–Мерниеки (V145) и региональной дороге Айнажи–Матиши (P15).
Это довольно длинный маршрут объезда. К тому же участок Вецсалаца–Мерниеки неасфальтированный, это обычная латвийская грунтовка.
Для движения легкового транспорта в сторону Риги и общественного транспорта в обоих направлениях определен гораздо более короткий маршрут объезда - через Салацгриву: по улице Базницас (V144), мосту Аннасмуйжас и далее по дороге Лимбажи–Салацгрива.
У моста Аннасмуйжас имеются ограничения по габаритам, поэтому движение по нему будет регулироваться светофором. Также движение по улице Базницас в Салацгриве будет регулироваться светофорами.
Грузовой транспорт будет отправлен в еще более дальний объезд - через Лимбажи, Алою и Стайцеле.
LVC поясняет, что из-за нагрузки от транспортных средств стальной настил проезжей части временного моста регулярно повреждается, поэтому требуется приварка дополнительных новых плит, в связи с чем движение будет временно перекрыто.
С 30 августа 2024 года движение через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временно установленному мосту. Старый мост через Салацу полностью демонтирован, на его месте строится новый четырехпролетный стальной бетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.