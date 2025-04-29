Объявлена дата, когда будет закрыт мост на Таллинском шоссе. Объезд займет немало времени

С 30 августа 2024 года движение через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временно установленному мосту. Старый мост через Салацу полностью демонтирован, на его месте строится новый четырехпролетный стальной бетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками.