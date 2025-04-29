Акулы стали чаще нападать на людей. Ученые, кажется, нашли этому объяснение

По словам Клуа, агрессивное поведение акул обычно является следствием человеческой провокации, а не естественного хищнического инстинкта. В соцсетях видео с ловлей акул приобретают огромную популярность. Например, защитник природы Оушен Рэмси с Гавайев прокомментировал: "Мы любим делиться редкими моментами физического контакта". Однако такие видео подверглись критике со стороны ученых. Морской биолог Дэвид Шиффман отметил, что с ужасом наблюдает, как люди хватают акул за плавники.