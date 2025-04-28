Rietumu Banka выдал 40 млн евро для строительства завода по производству растительного протеина
Rietumu Banka предоставил латвийскому предприятию SIA ASNS Ingredient кредит для строительства в Елгаве завода по производству растительного протеина – изолята горохового белка. Сумма финансирования составляет 40 миллионов евро.
Средства предназначены для строительства заводских зданий и приобретения необходимого технологического оборудования. Общая сумма инвестиций в этот проект с высоким экспортным потенциалом достигает 114 миллионов евро.
Новый завод будет одним из самых современных в Европе производств такого типа. Изолят горохового белка является ценным растительным протеином, который может использоваться в качестве замены белков животного происхождения. Спрос на такую продукцию в мире стремительно растет.
В пятницу в Елгаве состоялось торжественное мероприятие, посвященное строительству завода. В нем приняли участие представители Министерства земледелия, Министерства экономики, государственной финансовой институции ALTUM, Службы поддержки села, Латвийского агентства инвестиций и развития, самоуправления Елгавы, а также партнеры этого проекта и предприниматели.
«Новый завод станет одним из крупнейших проектов в сфере производства продуктов питания в Латвии, и позитивным примером развития экономики с применением инновационных технологий. ASNS Ingredient будет значимым игроком в области пищевой промышленности в масштабе как Балтии, так и всей Европы. Мы удовлетворены тем, что можем оказать поддержку местному предприятию, имеющему серьезные амбиции, – для создания производства продукции, востребованной во всем мире. Кроме того, этот проект демонстрирует, что внедрение дружественных для окружающей среды решений является перспективной бизнес-нишей, и у Латвии есть все возможности для развития в этом направлении», – сказала председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.
«Чтобы успешно внедрять инновации и быть конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке, нам важно было начать реализацию проекта как можно раньше. При этом для запуска производственного процесса необходимы значительные инвестиции. Мы высоко ценим заинтересованность Rietumu Banka, специалисты которого детально вникли в специфику нашего проекта и выделили кредитные средства. Предоставление столь значительного финансирования обеспечило необходимую поддержку, без которой этот масштабный проект не был бы возможен», – подчеркнул член Правления ASNS Ingredient Эдгарс Ружа.
Для реализации проекта строительства завода также предоставлена государственная поддержка со стороны ALTUM в размере 53 миллионов евро.
Как отметил председатель Правления ALTUM Рейнис Берзиньш: «Мы продолжаем оказывать поддержку латвийским предприятиям. Финансирование, предоставленное для инновационного проекта ASNS Ingredient, поможет росту промышленности в Латвии и созданию новых рабочих мест, а также развитию елгавского региона. Очень важно, что на заводе будут использоваться новейшие технологии и производиться конкурентоспособная продукция, которая востребована на зарубежных рынках – это будет способствовать увеличению экспортного потенциала Латвии».
В настоящее время на стройплощадке в Елгаве уже ведутся активные работы, закладывается фундамент зданий. В ближайшие недели начнется строительство, и здание склада готовой продукции планируется закончить уже в мае. Остальные здания будут готовы к концу лета, и тогда начнется монтаж технологического оборудования, который продлится до осени 2026 года.
Предприятие ASNS Ingredient было основано в 2020 году с целью создать крупное и современное производство растительного протеина. Предприятие планирует специализироваться на производстве и переработке изолята горохового белка, а также побочных продуктов – крахмала, растворимой клетчатки, дрожжей и протеина. Планируется, что завод ASNS Ingredient будет построен к концу 2026 года, а в конце 2027 года удастся достичь максимальных производственных мощностей. Произведенную продукцию компания планирует экспортировать по всему миру. Одновременно будет стимулироваться спрос на местную продукцию сельского хозяйства, что поможет формированию новой экосистемы в Латвии. Предприятие создаст много новых рабочих мест, а также для него потребуется ряд поддерживающих отраслей.
Согласно проекту завода, площадь застройки составит 26 300 квадратных метров, а общая площадь зданий превысит 23 тысячи квадратных метров. Технологическое оборудование для производства будет изготовлено по специальному проекту в сотрудничестве с немецкой инженерной компанией "Endeco". Оборудование будет закуплено в Европе и США.