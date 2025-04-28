Rietumu Banka выдал 40 млн евро для строительства завода по производству растительного протеина

«Новый завод станет одним из крупнейших проектов в сфере производства продуктов питания в Латвии, и позитивным примером развития экономики с применением инновационных технологий. ASNS Ingredient будет значимым игроком в области пищевой промышленности в масштабе как Балтии, так и всей Европы. Мы удовлетворены тем, что можем оказать поддержку местному предприятию, имеющему серьезные амбиции, – для создания производства продукции, востребованной во всем мире. Кроме того, этот проект демонстрирует, что внедрение дружественных для окружающей среды решений является перспективной бизнес-нишей, и у Латвии есть все возможности для развития в этом направлении», – сказала председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая.