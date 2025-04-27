В Украине озвучили суммы, которые получают бойцы ВСУ на фронте

Надбавки начисляются в процентах от должностного оклада и/или оклада за воинское звание, и/или надбавки за выслугу лет (в зависимости от вида дополнительной выплаты). К примеру, надбавка за выслугу лет может стартовать от 5% - это за один год службы, и достигать отметки 50% за 25 лет службы и более. Надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% от суммы основных выплат.