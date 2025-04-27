В Украине озвучили суммы, которые получают бойцы ВСУ на фронте
Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ состоит из совокупности платежей.
Как сообщает УНИАН, основные выплаты - это должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Суммы основных выплат могут быть абсолютно разными. Сейчас минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20130 гривен (423 евро).
Оклад в ВСУ зависит от большого количества факторов. На размер денежного обеспечения влияют факторы, за которые военным ежемесячно начисляют надбавки: за должность, за воинское звание, за продолжительность, интенсивность и условия военной службы, за квалификацию.
Надбавки начисляются в процентах от должностного оклада и/или оклада за воинское звание, и/или надбавки за выслугу лет (в зависимости от вида дополнительной выплаты). К примеру, надбавка за выслугу лет может стартовать от 5% - это за один год службы, и достигать отметки 50% за 25 лет службы и более. Надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% от суммы основных выплат.
Зарплата военного ВСУ также зависит от того, где именно выполняются боевые задачи. К примеру, дополнительно 30 тысяч гривен (631 евро) выплачивают воинам, которые выполняют боевые задачи по всестороннему обеспечению группировок Сил обороны в районах ведения боевых действий.
Если же защитники выполняют специальные боевые задачи против противников на передовой, то им должны доплачивать 100 тысяч гривен (2103 евро). В эту сумму не входит оклад, поэтому совокупная зарплата военных еще больше.
Кроме того, военнослужащий имеет право получить одноразовое дополнительное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен (1472 евро) за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) пребывания на передовой.