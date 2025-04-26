"Вечеринки" на лавочках мешают жителям Зиепниеккалнса спать
Жители Зиепниеккалнса недовольны поведением местных любителей выпить, которым полюбилось проводить вечера на двух скамейках возле многоэтажных домов.
«Они пьют! Они пьют! А потом ползком на четвереньках, как собачки, ползут домой», — рассказывает «Degpunktā» местная жительница Эльвира.
После хорошей ночи мужчины иногда ходят на двух ногах — но долго стоять не получается, поэтому страдает имущество жителей. «У меня маленький садик перед домом. Теперь там все сломано. Я болею, не могу привести все в порядок. Они ужасные!» — жалуется Эльвира.
Любители тусоваться на скамейке начинают отдыхать поздно вечером и мешают жителям дома спать — призывы вести себя потише игнорируются. «Обычно они начинают вечерами — около 10-11. Кричат, включают музыку. Ночью мешают, трудно заснуть. Я просил через окно быть потише, но реакции не было», — рассказывает житель улицы Валдекю. Пьянки, крики и громкая музыка в основном мешают жителям дома на Валдекю, расположенного напротив злополучной скамейки.
Здание, у стены которого стоит эта скамейка — это Озолциема, 18, или, как называют местные, «Китайская стена». Старший по дому — Станислав. Он отмечает, что по распределению земельной книги его юрисдикция заканчивается у стены дома. Обе скамейки — проблема дома напротив.
Старший дома на Валдекю, Раймонд, говорит, что шумное поведение рядом с его домом — уже обычная проблема, и не видит смысла выяснять отношения с пьющими. Также он добавляет, что происхождение скамейки для него загадка. «У меня, к сожалению, нет никакого желания впустую, как говорится, открывать рот, потому что они ведь не слышат адекватных аргументов. Немного другая категория людей, на мой взгляд. У нас этой скамейки не было, когда я сюда заселился! Кто и откуда ее притащил и поставил — я не знаю».
У Раймонда уже давно есть идея обратиться к ответственным должностным лицам, чтобы ликвидировать это место отдыха. «В принципе, конечно, я могу связаться с домоуправлением и попросить, чтобы они убрали их. Не думаю, что они будут против», — говорит Раймонд.
Rīgas namu pārvaldnieks управляющий сообщает, что Раймонд пока с ними по поводу демонтажа скамеек не связывался.