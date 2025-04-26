"Вечеринки" на лавочках мешают жителям Зиепниеккалнса спать

Старший дома на Валдекю, Раймонд, говорит, что шумное поведение рядом с его домом — уже обычная проблема, и не видит смысла выяснять отношения с пьющими. Также он добавляет, что происхождение скамейки для него загадка. «У меня, к сожалению, нет никакого желания впустую, как говорится, открывать рот, потому что они ведь не слышат адекватных аргументов. Немного другая категория людей, на мой взгляд. У нас этой скамейки не было, когда я сюда заселился! Кто и откуда ее притащил и поставил — я не знаю».