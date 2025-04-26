Reuters опубликовал финальный мирный план США и ответ Украины. На каких условиях стороны могут договориться?
Агентство Reuters обнародовало полный текст с предложениями США по завершению войны в Украине, а также контрпредложения Киева и его европейских союзников. Документы подготовлены после двух раундов переговоров: 17 апреля в Париже и 23 апреля в Лондоне. Они демонстрируют ключевые расхождения сторон — от территориального вопроса и санкций до гарантий безопасности и будущего украинской армии.
Реакция Москвы на такие условия по прекращению огня остается неясной. Так, 25 апреля Владимир Путин в четвертый раз встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, обсудив вероятность возобновления прямых переговоров России и Украины. Однако о каких-либо значимых результатах этой встречи неизвестно. Что именно предлагает каждая из сторон и как воспринимать обнародованные документы — в разборе «Новой газеты Европа».
Предложение США: перемирие с уступками со стороны Украины
Первый документ — это финальное предложение Белого дома, которое Стив Уиткофф передал европейским чиновникам в Париже. Те должны были передать его Украине устно.
Остановка боевых действий
- Постоянное прекращение огня
- Немедленное начало переговоров России и Украины по технической реализации
- Вывод российских войск с территории Украины.
Гарантии безопасности
- Украина получает надежные гарантии безопасности
- Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран
- Украина отказывается от стремления вступить в НАТО
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территории
- США де-юре признают контроль России над Крымом
- США де-факто признают контроль России над Луганской областью
- США де-факто признают российскими части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, занятые Вооруженными силами РФ
- Украина возвращает себе территорию Харьковской области
- Украина возвращает себе контроль над Каховской гидроэлектростанцией и Запорожской атомной электростанцией через управление со стороны США. Электроэнергия, вырабатываемая ЗАЭС, будет распределяться между обеими сторонами конфликта
- Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой (Николаевская область).
Экономика
- США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество по добыче полезных ископаемых
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию
- США отменят санкции против России, введенные в 2014 году
- Российско-американское экономическое сотрудничество в области энергетики и других промышленных секторов.
Контрпредложение Украины и Европы: безопасность без компромиссов
В ответном документе Киеве и его европейских партнеров уточняются условия, при которых Украина готова обсуждать прекращение войны.
Прекращение огня
- Принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море
- Обе стороны немедленно вступают в переговоры по техническому выполнению соглашения при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для заключения полноценного мирного соглашения
- Мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Гарантии безопасности
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО), пока союзники не достигли консенсуса относительно членства Украины в НАТО
- Никаких ограничений для Вооруженных сил Украины
- Государства-гаранты будут представлены специальной группой европейских и других заинтересованных неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территории
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня
- Переговоры о территориях начинаются с определения линии разграничения
- Украина при участии США возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, а также над Каховской платиной
- Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве по добыче полезных ископаемых
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине
- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.
Возможен ли консенсус?
Политолог Георгий Чижов в разговоре с «Новой-Европа» подчеркивает, что предложения США по урегулированию конфликта имеют два принципиальных недостатка. Первый — это фактическое юридическое признание аннексии Крыма, второй — отсутствие четких механизмов реализации. Как поясняет эксперт, в американском плане говорится о гарантиях безопасности и полном восстановлении Украины, но неясно, каким образом и за счёт каких ресурсов это будет обеспечено.
Остальная часть плана, по мнению Чижова, может быть приемлемой — если устранить упомянутые пробелы. Наш собеседник также отмечает: украинская сторона не готова признать потерю территорий до достижения устойчивого перемирия. Однако окончательное решение во многом зависит не только от Киева, но и от реакции Москвы.
По словам Чижова, Россия настаивает на юридическом признании аннексии всех территорий, включенных в ее Конституцию. При этом официальная позиция Кремля до сих пор, несмотря на утечки и слухи, четко не обозначена. Кроме того, Москва также требует запрета на размещение иностранных войск в Украине и настаивает на ограничении численности ее армии и вооружений.
Неясным остается и вопрос контроля над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС — особенно с учетом того, что эти объекты находятся в зоне соприкосновения. Эксперт отмечает, что на текущем этапе со стороны России не видно даже минимальной готовности к уступкам, а предложения обсуждаются, по сути, без ее участия. «Мы пока не видели никакой готовности Москвы идти хоть на минимальные уступки относительно ее максималистских позиций. Все эти трения между двумя странами происходят на самом деле без участия РФ. И, возможно, не имеет смысла ломать копья, пока там не будет хоть какая-то готовность к сближению позиций. Сегодня Уиткофф ездил в Кремль, но до сих пор, насколько мы наблюдали, он только уступал [России]. Есть сомнения, что он в состоянии хоть как-то продавить Путина», — замечает собеседник «Новой-Европа».
Чижов акцентирует внимание и на политической воле США — в частности, на вопросе, готовы ли они реально участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. «Украино-европейское предложение предлагает аналог пятой статье НАТО, то есть прямое участие заинтересованных стран в боевых действиях, если Россия их возобновит и нарушит установленную линию разграничения. И тут очень существенно, готовы ли американцы в этом участвовать? Потому что, как мы видим сейчас у европейских стран НАТО может оказаться недостаточно сил», — говорит Чижов.
Политолог Дмитрий Орешкин в разговоре с «Новой-Европа» подчеркивает: пространство для маневра при заключении мира заметно сузилось. Он обращает внимание на то, что невозможность вернуть Крым военным путем признают уже и украинские официальные лица. Вопрос дипломатического возврата остается открытым, но, как он добавляет, это становится вторичным: главное — Украина не признает аннексию, и это может сосуществовать с фактом существующих линий разграничения, как это происходит в других замороженных конфликтах — от Северного Кипра до Курильских островов и Тайваня.
Сейчас, по мнению Орешкина, у Украины нет практических ресурсов для возвращения большинства оккупированных территорий. Главная задача — удержание текущих позиций. Он отмечает, что Россия, и Украина истощены на поле боя, и добавляет: «У Трампа иссякает терпение». В этом контексте неизбежность переговоров становится все более очевидной.
Орешкин указывает и на эволюцию риторики США и самого Трампа: от идеи принять условия Путина — к осознанию невозможности их полного выполнения. Даже Москва, по его словам, де-факто смягчила требования, поняв, что возвращение всех четырех областей, включая Херсонскую и Запорожскую, невозможно.
Политолог подчеркивает: право государств признавать или не признавать те или иные территории никто не отменял: так, США могут признать Крым российским, а Украина — нет. То же самое касается и вступления в НАТО. Как замечает Орешкин, никакого запрета для Киева быть не может — это ее внутреннее дело. Однако в ближайшие годы, особенно при президентстве Трампа, вступление Украины в альянс выглядит маловероятным. «Так оно (вступление в НАТО — Прим. ред.) и раньше ей не светило. Германия не раз заявляла, что не готова видеть Украину в альянсе. Венгрия, член НАТО, тем более не допустит этого. США вроде тоже этого не хотят.
Конечно, Украину никто в НАТО принимать в ближайшие годы не будет. И это так же очевидно, как то, что у Украины нет ресурсов вернуть себе законную украинскую территорию, которая называется Крым. Ну, нет таких возможностей. Бывает, что отобрали, а защитить не можешь. Бывает, что ты в принципе готов вступать в НАТО, а они не готовы тебя принять. В принципе, базовые структурные элементы договоренности уже приняты де-факто — и Россия их приняла, и Украина, и США. Так или иначе, военный процесс выдыхается, и мясорубка так или иначе остановится», — говорит Орешкин.