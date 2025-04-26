Reuters опубликовал финальный мирный план США и ответ Украины. На каких условиях стороны могут договориться?

Неясным остается и вопрос контроля над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС — особенно с учетом того, что эти объекты находятся в зоне соприкосновения. Эксперт отмечает, что на текущем этапе со стороны России не видно даже минимальной готовности к уступкам, а предложения обсуждаются, по сути, без ее участия. «Мы пока не видели никакой готовности Москвы идти хоть на минимальные уступки относительно ее максималистских позиций. Все эти трения между двумя странами происходят на самом деле без участия РФ. И, возможно, не имеет смысла ломать копья, пока там не будет хоть какая-то готовность к сближению позиций. Сегодня Уиткофф ездил в Кремль, но до сих пор, насколько мы наблюдали, он только уступал [России]. Есть сомнения, что он в состоянии хоть как-то продавить Путина», — замечает собеседник «Новой-Европа».