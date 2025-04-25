"Важные истории": на войне в Украине погиб 21-летний сын замглавы ЦРУ - он воевал за российскую армию
Сын замглавы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джулиан Глосс, 21-летний Майкл Глосс, погиб на войне в Украине, выяснили "Важные истории".
По данным журналистов, Глосс скончался 4 апреля 2024 года в Донецкой области, сражаясь против украинской армии. Его смогли похоронить в США лишь спустя восемь месяцев с момента гибели.
«Важные истории» пишут, что Майкл Глосс родился в 2002 году в семье служащих Военно-морских сил США. Его мать, Джулиан Глосс, в феврале 2024 года назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец, Ларри Гросс, участвовал в боевых действиях в Ираке.
В 2021 году Майкл Глосс поступил в колледж в штате Мэн, где участвовал в антивоенных и климатических протестах, а также в акциях против запрета абортов. В 2023 году американец бросил учебу и отправился в путешествие по миру.
Летом того же года он оформил российскую визу и прилетел во Владикавказ, откуда затем поехал в Москву. Во время своего путешествия Глосс приобрел советский флаг, создал аккаунт во «Вконтакте», подписался на группы про Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также стал публиковать видео с Владимиром Путиным.
Знакомый Глосса рассказал, что после отъезда из США у молодого человека изменились представления о мире: тот стал говорить о «крахе цивилизаций» и «гегемонии Запада», которую в скором времени должны заменить страны БРИКС.
В сентябре 2023 года американец сам пришел в военкомат в Москве, подписал контракт и прошел подготовку в подмосковном центре «Авангард». После двух недель тренировок его распределили в 137-й рязанский полк ВДВ.
По словам сослуживца Глосса, он отправился на фронт не раньше декабря 2023 года, его направили в штурмовой отряд.
Весной семья Глосса сообщила о его гибели. На тот момент рязанский полк ВДВ, в котором служил американец, участвовал в наступлении в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым. Точные обстоятельства гибели Глосса неизвестны.