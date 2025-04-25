"Важные истории": на войне в Украине погиб 21-летний сын замглавы ЦРУ - он воевал за российскую армию

Летом того же года он оформил российскую визу и прилетел во Владикавказ, откуда затем поехал в Москву. Во время своего путешествия Глосс приобрел советский флаг, создал аккаунт во «Вконтакте», подписался на группы про Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также стал публиковать видео с Владимиром Путиным.