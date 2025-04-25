Риге есть чему поучиться - как Вильнюс готовится к возможному вторжению России?
23 апреля мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас представил план эвакуации города на случай вторжения России в страну. Согласно плану, при необходимости из города в течение 48 часов смогут эвакуировать 600 тысяч человек.
«Мы не хотим вызывать панику среди людей, — заявил мэр, представляя план. — Наша цель ясна: разработать план, обеспечить координацию учреждений, четко определить ответственных и доверять нашим силам обороны… надеясь, что этот план никогда не придется реализовывать».
Согласно плану, жители Вильнюса будут оповещены о необходимости эвакуации при помощи SMS-сообщений и сирен тревоги. Также в ближайшие годы в городе планируется расширить отдельные дороги и один мост, чтобы в случае необходимости облегчить выезд сотен тысяч людей. В Литве также разрабатывается специальное мобильное приложение, предназначенное для этого плана.
План, основанный на опыте Киева
Мэр Вильнюса отметил, что план был разработан на основе опыта Киева в начале вторжения России. «Мы извлекли из этого ценные уроки, — сказал Бенкунскас. — Мы также проанализировали планы эвакуации городов США. Конечно, контекст там несколько иной — в основном планы касаются спасения от природных катастроф и неблагоприятных погодных условий».
Следует отметить, что план эвакуации Вильнюса предусматривает не только сценарий вторжения России, но и эвакуацию в случае природных катастроф или аварии на находящейся в Беларуси Островецкой АЭС, которую Вильнюс считает небезопасной.
Ожидается, что план эвакуации вскоре будет доступен в печатной и цифровой версиях. «Люди должны быть активными, ознакомиться с планом эвакуации и учитывать свою индивидуальную ситуацию», — подчеркнул мэр Вильнюса.
Укрепление обороноспособности
В целом Литва, являющаяся близким союзником Украины, в последние недели предприняла ряд шагов для предотвращения потенциальных угроз со стороны Москвы и укрепления своих оборонительных возможностей. Как и Польша, Латвия и Эстония, Литва в марте заявила о намерении выйти из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. В ближайшее время также начнется модернизация дороги, соединяющей Вильнюс с Польшей, чтобы улучшить передвижение вооруженных сил и транспортировку военной техники между двумя странами.
Столица Литвы находится всего в 30 километрах от границы с Беларусью — страной, которая три года назад служила тыловой базой для нападения России на Киев.