Риге есть чему поучиться - как Вильнюс готовится к возможному вторжению России?

В целом Литва, являющаяся близким союзником Украины, в последние недели предприняла ряд шагов для предотвращения потенциальных угроз со стороны Москвы и укрепления своих оборонительных возможностей. Как и Польша, Латвия и Эстония, Литва в марте заявила о намерении выйти из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин. В ближайшее время также начнется модернизация дороги, соединяющей Вильнюс с Польшей, чтобы улучшить передвижение вооруженных сил и транспортировку военной техники между двумя странами.