Одна из самых опасных стран мира по-прежнему привлекает туристов - несмотря на предупреждения властей

26-летний Даниэл Пинто прибыл в страну 29 мая 2024 года и провел там 21 день, потому что хотел увидеть это «загадочное» место своими глазами.

Он называет себя «любителем опасных путешествий» и ранее бывал в Иране, Ираке и Сирии. Но на этот раз его тур был омрачен тем, что его несколько часов держали под прицелом военные. Как он вышел из этой ситуации, Даниэл не рассказал, но, судя по его истории, особо потрясенным себя не чувствовал.