Одна из самых опасных стран мира по-прежнему привлекает туристов - несмотря на предупреждения властей
Ливия, несмотря на статус одной из самых опасных стран мира и строжайшие предупреждения властей, продолжает притягивать туристов, ищущих острых ощущений. Пока одни пугаются истории о похищениях, минах и вооруженных конфликтах, другие осознанно выбирают «темный туризм» и едут в Ливию ради древних руин, загадочных городов и атмосферных приключений, где риск становится частью маршрута.
Ливия пережила десятилетия нестабильности после того, как поддерживаемые НАТО силы свергли и убили диктатора Муаммара Каддафи. За последние годы бои между соперничающими группировками на востоке и западе страны лишь усилились. Из-за этого многие страны объявили Ливию небезопасной для посещения туристами. Тем не менее, это не останавливает некоторых смелых путешественников, которых влечет тренд «опасного туризма» или «темного туризма», пишет NYPost.
США выдали для поездок в Ливию наивысший уровень тревоги — Level 4, предупреждая о «преступности, терроризме, неразорвавшихся минах, гражданских беспорядках, похищениях и вооруженных конфликтах». Британские власти также «настоятельно не рекомендуют любые поездки» в эту африканскую страну.
Несмотря на это, по данным Travel and Tour World, Ливию ежегодно посещают около 100 000 иностранных туристов.
В последние годы сдвиги и относительная стабилизация привели к тому, что некоторые страны, например, Индия, начали снимать ограничения на поездки. Некоторые путешественники рассказывают, что побывали в Ливии без страха и неприятных инцидентов. «Все время там мы чувствовали себя в безопасности», — говорят блогеры Хадсон и Эмили, которые посетили Ливию в 2024 году.
Пара путешествовала с телохранителем, который настолько серьезно относился к своей работе, что даже сопровождал их в туалет. Несмотря на такие меры предосторожности, они получили удовольствие от осмотра древних руин и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Лептис-Магна, а также от прогулки по «красивому» Триполи и общения с «очень дружелюбными людьми».
Однако это не значит, что страна действительно безопасна. В мае прошлого года британский турист был задержан на семь часов под дулом автомата на армейском блокпосту в Ливии.
26-летний Даниэл Пинто прибыл в страну 29 мая 2024 года и провел там 21 день, потому что хотел увидеть это «загадочное» место своими глазами.
Он называет себя «любителем опасных путешествий» и ранее бывал в Иране, Ираке и Сирии. Но на этот раз его тур был омрачен тем, что его несколько часов держали под прицелом военные. Как он вышел из этой ситуации, Даниэл не рассказал, но, судя по его истории, особо потрясенным себя не чувствовал.
Пинто и другие путешественники, которые игнорируют предупреждения и отправляются в страны, признанные опасными, — часть растущего числа туристов, которых все меньше привлекают пляжи и пина-колады, и все больше — жажда острых ощущений.
По словам экспертов, интерес к посещению мест природных катастроф, массовых убийств и других трагических событий растет по всему миру.