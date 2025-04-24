Отказ от русского на сайте, изменения в прейскуранте: о чем нужно знать клиентам банка SEB
26 июня этого года вступят в силу изменения в Общих правилах сделок банка SEB и в правилах предоставления ряда услуг. Изменения будут внесены в соответствии с требованиями Директивы ЕС по доступности, чтобы сделать документы более понятными. А с 1 июля вступят в силу также изменения в Едином прейскуранте услуг. Предлагаем вам обзор наиболее важных изменений.
Улучшение доступности
В настоящее время банк активно работает над обновлением содержания сайта, интернет-банка и мобильного приложения в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/882 Европейского парламента и Совета о доступности товаров и услуг. Цель — сделать так, чтобы контент и услуги были понятны и доступны каждому, в том числе людям с нарушениями зрения, слуха, двигательных функций, особенностями психического развития, пожилым людям, а также другим пользователям.
До 26 июня будут обновлены и Общие правила сделок. В них банк уточнит понятия и процессы, объединит и удалит неактуальные позиции, а также внесет изменения в текст. Ознакомиться с обновленными текстами Общих правил сделок и других правил услуг можно здесь.
Отказ от русского
С 26 июня сайт будет доступен только на латышском и английском языках. Если информация необходима на другом языке, можно использовать доступные в браузерах и интернете инструменты перевода. Такой же подход планируется внедрить в будущем для интернет-банка и мобильного приложения. Учитывая, что финансовые услуги — это серьезная и зачастую сложная тема, при необходимости банк предоставит индивидуальные консультации для клиентов наиболее удобным для них способом.
Изменения в прейскуранте
1 июля этого года вступят в силу изменения в Едином прейскуранте услуг. Банк SEB сохранит неизменными цены на услуги и комиссии. Изменения в прейскуранте в основном редакционные: из него будут удалены устаревшие позиции и ссылки, а также уточнена информация по отдельным услугам.