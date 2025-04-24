Отказ от русского на сайте, изменения в прейскуранте: о чем нужно знать клиентам банка SEB

С 26 июня сайт будет доступен только на латышском и английском языках. Если информация необходима на другом языке, можно использовать доступные в браузерах и интернете инструменты перевода. Такой же подход планируется внедрить в будущем для интернет-банка и мобильного приложения. Учитывая, что финансовые услуги — это серьезная и зачастую сложная тема, при необходимости банк предоставит индивидуальные консультации для клиентов наиболее удобным для них способом.