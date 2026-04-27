В Риге дешевое тепло годами буквально выбрасывали в воздух - а жители платили больше

В то время Latvenergo производило электроэнергию, исходя из спроса на бирже на соответствующий день, поэтому ТЭЦ знала, сколько тепла она произведет, только накануне. Rīgas siltums покупало его раз в неделю. В 2023 году Latvenergo выбросило в атмосферу около 180 тысяч мегаватт тепла. Чиновники и ответственные лица пообещали, что решение будет найдено. Рижская дума является одним из акционеров Rīgas siltums. Другой владелец - Министерство экономики. Ни один из них не берет на себя ответственность за недостатки в теплоснабжении, на которые указал Госконтроль. А в условиях высоких цен на энергоносители жители Риги расплачиваются за это бездействие большими счетами за отопление. Председатель правления Rīgas siltums, занимающий свой пост уже седьмой месяц, отвергает обвинения и заявляет, что процедура закупок меняется. Однако проблема полностью не решена. Компания закупает часть необходимого для отопления тепла заранее, а Latvenergo узнает всего за день до поставки, будет ли ТЭЦ производить электроэнергию и сможет ли предложить Риге более дешевое тепло. Для более эффективного использования этого тепла необходимо изменить не только закупки Rīgas siltums, но и договоры с другими производителями.