По методологии ЕС в госбюджете Латвии в прошлом году был дефицит в размере 1,8% ВВП

Одновременно внесены корректировки с негативным влиянием, увеличивающие дефицит бюджета. Из них наиболее существенными являются коррекция сбалансированности потока иностранной финансовой помощи - 228,6 млн евро, или 0,6% от ВВП, коррекция обязательств перед кредиторами - 181 млн евро, или 0,5% от ВВП, баланс переклассифицированных в сектор общего правительства государственных и муниципальных обществ капитала - 81,7 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция между накопленными и уплаченными процентами - 79,5 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция на будущие выплаты средств пенсионной схемы второго уровня - 52,8 млн евро, или 0,1% от ВВП, а также коррекция премии по ценным бумагам в год эмиссии для обеспечения признания премии в доходах в последующие годы до погашения ценных бумаг - 30,8 млн евро, или 0,1% от ВВП.