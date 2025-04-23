По методологии ЕС в госбюджете Латвии в прошлом году был дефицит в размере 1,8% ВВП
В соответствии с методологией Европейской системы счетов (ЕСС-2010) в прошлом году в госбюджете Латвии был дефицит в размере 706,2 млн евро, что составляет 1,8% внутреннего валового продукта (ВВП), свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления (ЦСУ) о результатах нотификации бюджетного дефицита и государственного долга.
По сравнению с 2023 годом дефицит бюджета в прошлом году сократился на 225,4 млн евро.
Консолидированный брутто-долг общего правительства в прошлом году составил 18,8 млрд евро, или 46,8% от ВВП. По сравнению с 2023 годом он увеличился на 1,221 млрд евро, или на 6,9%.
На рост долга общего правительства повлияли принятые в 2024 году меры по заимствованиям для финансирования дефицита госбюджета и погашения обязательств по госдолгу, отмечает ЦСУ.
По сравнению с оперативными данными Государственной казны о денежном потоке, которые в 2024 году показали дефицит консолидированного совокупного государственного бюджета в размере 733 млн евро, рассчитанный ЦСУ дефицит бюджета в соответствии с методологией ЕСС-2010 меньше на 27 млн евро, или на 0,1 процентного пункта от ВВП.
Среди важнейших методологических коррекций с положительным, снижающим дефицит влиянием на бюджет общего правительства была коррекция требований к дебиторам - 450 млн евро, или 1,1% от ВВП, коррекции налогов методом сдвига по времени - 114,2 млн евро, или 0,3% от ВВП, коррекция за получаемые проценты - 32,6 млн евро, или 0,1% от ВВП, баланс гарантийного фонда вкладов - 29,9 млн евро, или 0,1% от ВВП, коррекция за реализацию программ финансового учреждения развития Altum - 28,8 млн евро, или 0,1% от ВВП, а также коррекция доходов от выставленных на торги квот на эмиссию - 26,3 млн евро, или 0,1% от ВВП.
Одновременно внесены корректировки с негативным влиянием, увеличивающие дефицит бюджета. Из них наиболее существенными являются коррекция сбалансированности потока иностранной финансовой помощи - 228,6 млн евро, или 0,6% от ВВП, коррекция обязательств перед кредиторами - 181 млн евро, или 0,5% от ВВП, баланс переклассифицированных в сектор общего правительства государственных и муниципальных обществ капитала - 81,7 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция между накопленными и уплаченными процентами - 79,5 млн евро, или 0,2% от ВВП, коррекция на будущие выплаты средств пенсионной схемы второго уровня - 52,8 млн евро, или 0,1% от ВВП, а также коррекция премии по ценным бумагам в год эмиссии для обеспечения признания премии в доходах в последующие годы до погашения ценных бумаг - 30,8 млн евро, или 0,1% от ВВП.
Согласно скорректированным данным, в 2023 году в государственном бюджете Латвии в соответствии с методологией ЕСС-2010 был дефицит в размере 931,6 млн евро, или 2,4% ВВП, в 2022 году - 1,754 млрд евро, или 4,9% ВВП, а в 2021 году - 2,331 млрд евро, или 7,2% ВВП.
Нотификация дефицита бюджета общего правительства и госдолга в соответствии с требованиями законодательства подается в Европейскую комиссию два раза в год - до 1 апреля и 1 октября. Результаты используются для оценки того, как страны ЕС соблюдают соответствие экономических показателей установленным Маастрихтским договором критериям - соотношение планируемого и фактического дефицита бюджета общего правительства к ВВП в фактических ценах не должно превышать 3%, а соотношение долга правительства к ВВП в фактических ценах - 60%.