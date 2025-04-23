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ВИДЕО: в Израиле акула растерзала пловца - ранее отдыхающие даже подпускали к хищникам детей

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Otkrito.lv

Израиль потрясла трагедия, произошедшая на пляже возле города Хадера, к северу от Тель-Авива. На глазах у шокированных отдыхающих акула напала на пловца и растерзала его. Местные жители давно игнорировали запрет на купание в этом районе, а в соцсетях нередко появлялись видео, на которых даже маленькие дети плескались рядом с плавающими у берега хищниками.

Удивительно, но до этой недели в истории Израиля не было зарегистрировано ни одного смертельного нападения акулы на человека, а с момента основания государства в 1948 году зафиксировано всего четыре атаки на людей.

Трагедия произошла в понедельник. Очевидцы услышали крики мужчины, зовущего на помощь и кричащего, что на него напали акулы. Позже его друг рассказал журналистам, что предупреждал его не заходить в воду, поскольку там были замечены акулы, но погибший все равно собирался приблизиться к ним. Части тела мужчины были найдены на следующий день и доставлены в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве для идентификации.

Власти сообщили, что купание на этом пляже запрещено, однако он остается популярным местом как для пловцов, так и для серферов, которые иногда играют с акулами и даже подкармливают их.

Израильское общество охраны природы уже четыре года назад призывало власти прекратить такую безответственную практику. «Каждую зиму в Израиле происходит уникальное явление: акулы и скаты собираются у места сброса теплой воды с электростанции. Это явление привлекает внимание публики, но вместо того чтобы принять меры по сохранению природы и обеспечению безопасности, в этом районе царит хаос», — говорится в заявлении.

Муниципалитет Хадеры ранее запретил купание на этом пляже после того, как во время недавних выходных отдыхающие неоднократно пытались приблизиться к акулам. Власти подчеркнули, что в этом районе нет спасателей и не осуществляется надзор. В будущем здесь планируется установить предупреждающие знаки о запрете и опасности купания независимо от активности акул. Обычно в этом районе появляются темные акулы (Carcharhinus obscurus) и серые акулы (Carcharhinus plumbeus), которых привлекают теплые воды, сбрасываемые крупнейшей в Израиле теплоэлектростанцией Орот Рабин.

Нападения акул в Средиземном море крайне редки: с 1900 года было зарегистрировано 50 нападений, из которых 11 закончились смертельно.

Опытный инструктор по дайвингу Элиран Овадия, уже 13 лет проводящий погружения в этом районе, в интервью ynetnews.com сообщил, что местные дайверы хорошо знакомы с акулами и обычно те не представляют угрозы, если соблюдать элементарные правила безопасности. «Акулы проплывают прямо мимо нас. Они нас игнорируют, иногда проявляют легкое любопытство, но никогда не нападают», — рассказал он.

Он подчеркнул, что важно соблюдать безопасную дистанцию и не кормить акул, иначе они начнут ассоциировать людей с пищей. «Акула не различает руку, которая ее кормит, и саму еду», — предупредил Овадия. Он также посоветовал всем, кто собирается нырять, использовать специальный костюм. «Если акула наелась накануне и видит в воде ногу или руку, она может ошибочно принять это за еду и укусить. У дайверов риск меньше, чем у пловцов, но все равно нужно быть начеку», — добавил он.

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