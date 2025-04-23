ВИДЕО: в Израиле акула растерзала пловца - ранее отдыхающие даже подпускали к хищникам детей

Он подчеркнул, что важно соблюдать безопасную дистанцию и не кормить акул, иначе они начнут ассоциировать людей с пищей. «Акула не различает руку, которая ее кормит, и саму еду», — предупредил Овадия. Он также посоветовал всем, кто собирается нырять, использовать специальный костюм. «Если акула наелась накануне и видит в воде ногу или руку, она может ошибочно принять это за еду и укусить. У дайверов риск меньше, чем у пловцов, но все равно нужно быть начеку», — добавил он.