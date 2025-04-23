ВИДЕО: в Израиле акула растерзала пловца - ранее отдыхающие даже подпускали к хищникам детей
Израиль потрясла трагедия, произошедшая на пляже возле города Хадера, к северу от Тель-Авива. На глазах у шокированных отдыхающих акула напала на пловца и растерзала его. Местные жители давно игнорировали запрет на купание в этом районе, а в соцсетях нередко появлялись видео, на которых даже маленькие дети плескались рядом с плавающими у берега хищниками.
Удивительно, но до этой недели в истории Израиля не было зарегистрировано ни одного смертельного нападения акулы на человека, а с момента основания государства в 1948 году зафиксировано всего четыре атаки на людей.
Трагедия произошла в понедельник. Очевидцы услышали крики мужчины, зовущего на помощь и кричащего, что на него напали акулы. Позже его друг рассказал журналистам, что предупреждал его не заходить в воду, поскольку там были замечены акулы, но погибший все равно собирался приблизиться к ним. Части тела мужчины были найдены на следующий день и доставлены в Национальный центр судебной медицины в Тель-Авиве для идентификации.
Власти сообщили, что купание на этом пляже запрещено, однако он остается популярным местом как для пловцов, так и для серферов, которые иногда играют с акулами и даже подкармливают их.
Footage from Hadera Beach, Israel shows a woman falling onto a shark. They seem to not understand that sharks are not pets. pic.twitter.com/3RwgwAI3OC— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 22, 2025
Израильское общество охраны природы уже четыре года назад призывало власти прекратить такую безответственную практику. «Каждую зиму в Израиле происходит уникальное явление: акулы и скаты собираются у места сброса теплой воды с электростанции. Это явление привлекает внимание публики, но вместо того чтобы принять меры по сохранению природы и обеспечению безопасности, в этом районе царит хаос», — говорится в заявлении.
Муниципалитет Хадеры ранее запретил купание на этом пляже после того, как во время недавних выходных отдыхающие неоднократно пытались приблизиться к акулам. Власти подчеркнули, что в этом районе нет спасателей и не осуществляется надзор. В будущем здесь планируется установить предупреждающие знаки о запрете и опасности купания независимо от активности акул. Обычно в этом районе появляются темные акулы (Carcharhinus obscurus) и серые акулы (Carcharhinus plumbeus), которых привлекают теплые воды, сбрасываемые крупнейшей в Израиле теплоэлектростанцией Орот Рабин.
An Israeli Swimmer in Hadera is feared dead, he was mauled by a shark - moments before bathers filmed the shark close in to the shore. pic.twitter.com/7DUSxyd65p— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 22, 2025
Нападения акул в Средиземном море крайне редки: с 1900 года было зарегистрировано 50 нападений, из которых 11 закончились смертельно.
Опытный инструктор по дайвингу Элиран Овадия, уже 13 лет проводящий погружения в этом районе, в интервью ynetnews.com сообщил, что местные дайверы хорошо знакомы с акулами и обычно те не представляют угрозы, если соблюдать элементарные правила безопасности. «Акулы проплывают прямо мимо нас. Они нас игнорируют, иногда проявляют легкое любопытство, но никогда не нападают», — рассказал он.
🇮🇱⚡- Sharks have launched an attack on Israeli water spaces. After killing one in Hadera yesterday, sharks were seen in the same area today, geolocated by Rerum Novarum to 32.47451, 34.88337. pic.twitter.com/kx9AIUU62b— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) April 22, 2025
Он подчеркнул, что важно соблюдать безопасную дистанцию и не кормить акул, иначе они начнут ассоциировать людей с пищей. «Акула не различает руку, которая ее кормит, и саму еду», — предупредил Овадия. Он также посоветовал всем, кто собирается нырять, использовать специальный костюм. «Если акула наелась накануне и видит в воде ногу или руку, она может ошибочно принять это за еду и укусить. У дайверов риск меньше, чем у пловцов, но все равно нужно быть начеку», — добавил он.