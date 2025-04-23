18 600 украинцев лишились статуса временной защиты в Латвии: PMLP опубликовал важную информацию

Подготовленные документы можно подать в электронном виде, подписав их безопасной электронной подписью и отправив на электронную почту pasts@pmlp.gov.lv, либо по почте — на адрес соответствующего территориального отделения, либо в любом из государственных или муниципальных центров обслуживания клиентов. В случае положительного решения заявителю необходимо будет явиться в любое территориальное отделение Управления для оформления новой eID-карты вида на жительство, которая будет изготовлена в течение 10 рабочих дней.