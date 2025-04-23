18 600 украинцев лишились статуса временной защиты в Латвии: PMLP опубликовал важную информацию
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) обновило информацию в Регистре физических лиц о 18,6 тысячах гражданских жителей Украины, которые утратили статус временной защиты в Латвии, поскольку в течение месяца после окончания срока действия визы или вида на жительство не подали заявку на новое временное разрешение на пребывание. Это число включает как лиц, чьи визы или разрешения на пребывание закончились в первом квартале 2025 года, так и лиц, у которых срок действия документов истек еще в 2022 году.
Если гражданский житель Украины, утративший статус временной защиты, продолжает находиться на территории Латвийской Республики, ему необходимо подать заявление на восстановление статуса временной защиты и запросить новый вид на жительство.
«Для украинских гражданских жителей, которые продолжают оставаться в Латвии, важно подать документы, так как вид на жительство связан с возможностью получать пособия и другие услуги», — подчеркивает руководитель Управления Майра Розе.
Если ранее уже был выдан вид на жительство, необходимо подать:
- копию проездного документа;
- заявление в свободной форме.
Если ранее была выдана виза, срок действия которой истек, необходимо подать:
- копию проездного документа;
- заполненную анкету-заявление на получение вида на жительство.
Если гражданский житель Украины является совершеннолетним гражданином России или Беларуси, необходимо подать:
- копию проездного документа;
- заполненную анкету-заявление на получение вида на жительство;
- дополнительную анкету для предоставления сведений компетентным государственным органам.
Подготовленные документы можно подать в электронном виде, подписав их безопасной электронной подписью и отправив на электронную почту pasts@pmlp.gov.lv, либо по почте — на адрес соответствующего территориального отделения, либо в любом из государственных или муниципальных центров обслуживания клиентов. В случае положительного решения заявителю необходимо будет явиться в любое территориальное отделение Управления для оформления новой eID-карты вида на жительство, которая будет изготовлена в течение 10 рабочих дней.