Сегодня 14:37
ФОТО: в центре Риги автобус столкнулся с легковым автомобилем
Сегодня в Риге, у Эспланады, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Škoda и автобуса.
Как видно по фото, присланной очевидцем, удар был достаточно сильным — боковая часть машины сильно вмята, сработали подушки безопасности. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и полиции.
Как сообщили порталу Jauns.lv в Государственной полиции, столкновение произошло в 13:18 на бульваре Бривибас в Риге. В аварии пострадал один человек.
По факту происшествия начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства аварии.