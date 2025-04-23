Панорамное колесо в Риге из-за высокого спроса изменило расписание работы

“С момента открытия панорамного колеса мы приняли неожиданно много гостей. Так как видим, что интерес не ослабевает, принято решение продлить рабочее время Riga Rise. Спасибо всем, кто уже пришел и прокатился на панорамном колесе! Мы получили много положительных отзывов и продолжим работать над улучшением предлагаемой услуги, чтобы сделать ее более доступной и еще более привлекательной!” — говорит представитель организаторов, член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.