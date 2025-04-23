Панорамное колесо в Риге из-за высокого спроса изменило расписание работы
17 апреля состоялось открытие рижского панорамного колеса, и за пасхальные выходные на нем уже прокатились более 10 000 жителей и гостей столицы. Учитывая огромный интерес к давно ожидаемому аттракциону, на этой неделе колесо будет работать без выходных.
“С момента открытия панорамного колеса мы приняли неожиданно много гостей. Так как видим, что интерес не ослабевает, принято решение продлить рабочее время Riga Rise. Спасибо всем, кто уже пришел и прокатился на панорамном колесе! Мы получили много положительных отзывов и продолжим работать над улучшением предлагаемой услуги, чтобы сделать ее более доступной и еще более привлекательной!” — говорит представитель организаторов, член правления RPR Operators Дмитрий Успенский.
Рижское панорамное колесо — уникальное сооружение, спроектированное и построенное в Латвии. В ходе строительства была также благоустроена часть исторического парка Узварас: улучшена озелененная часть и пересажены деревья, установлено освещение и удобные скамейки, развита инфраструктура дорожек и реализованы решения по обеспечению безопасности.
Рижское колесо обозрения начало работу (17.04.2025)
17 апреля 2025 года открылось 65-метровое Рижское колесо обозрения Riga Rise.
Панорамное колесо может одновременно принять 240 пассажиров — по восемь в каждой кабине, и подходит для эксплуатации в любое время года.
Посетители панорамного колеса также могут получить особый художественный опыт — цифровую галерею, созданную в сотрудничестве с художественным центром Zuzeum. Это уникальная возможность получить новое, обогащающее восприятие Риги, рассматривая старинные карты города и гравюры, плакаты и афиши XX века, а также оригинальные произведения различных художников на тему Риги.
Один сеанс на панорамном колесе длится от 15 до 18 минут.
Стоимость:
- взрослым — 17 евро
- детям от 3 до 12 лет — 13 евро
- студентам с ISIC-картой и пенсионерам — 15 евро
- Также доступны различные скидки для определённых групп посетителей, например, семейные билеты. Все билеты можно приобрести в билетных кассах у подножия колеса.
Рабочее время:
22.04.–25.04. — с 13:00 до 20:00
26.04.–27.04. — с 11:00 до 22:00