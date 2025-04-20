Европа на пределе: жара, наводнения и битва за климатическое выживание - нам придется адаптироваться
2024 год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений, что вызывает серьезную тревогу. Однако, как говорится в новом климатическом отчете, подготовленном Европейской службой мониторинга климата Земли "Коперник", есть и позитивные моменты.
На ни одном другом континенте потепление не происходит так стремительно, как в Европе. Об этом свидетельствует опубликованный 15 апреля доклад «Состояние климата в Европе 2024». Согласно отчету, в прошлом году были превышены многочисленные температурные пороги и зафиксированы рекорды в негативном смысле, сообщает DW.
Авторы отчета — около 100 ученых из Европейской комиссии и Всемирной метеорологической организации, работающих в службе наблюдения за изменением климата «Коперник». В среднем с начала индустриализации температура воздуха на планете повысилась примерно на 1,3 градуса. В Европе — на 2,4 градуса. За исключением Исландии, где было холоднее обычного, повсеместно в Европе в прошлом году фиксировались температуры выше средних многолетних значений.
«Температура океана была чрезвычайно высокой, уровень моря продолжал подниматься, ледники продолжали таять», — объясняет Саманта Берджесс, одна из ведущих авторов отчета. Глобально прошлый год также стал самым теплым за все время метеорологических наблюдений. «И это несмотря на то, что концентрация парниковых газов в атмосфере продолжала расти и вновь достигла рекордного уровня в 2024 году. С 1980-х годов температура в Европе увеличивается вдвое быстрее, чем в среднем по миру», — продолжает Берджесс.
Наводнения и жара угрожают жизням людей и инфраструктуре
У этого явления далеко идущие последствия. Антропогенное изменение климата — «это не только средние глобальные показатели. Это последствия на региональном и местном уровнях», сказала журналистам профессор Флоранс Рабье, генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Наводнения, жара, паводки, ураганы и засухи — все это все чаще влияет на жизни более 750 миллионов жителей Европы.
Так, в Валенсии в октябре и ноябре прошлого года в наводнениях погибли более 220 человек. Сильнейшие ливни за несколько часов побили все предыдущие рекорды, уничтожив автомобили, дома и инфраструктуру. Ущерб составил более 16 миллиардов евро. До этого буря «Борис» обрушилась на восемь стран Восточной Европы, вызвав многочисленные наводнения. Предполагается, что в прошлом году от ураганов и наводнений в Европе пострадали 413 тысяч человек, не менее 335 погибли.
Количество дней с экстремальной жарой в 2024 году стало вторым по величине за всю историю наблюдений. Особенно жарко и сухо было в Восточной Европе. На юге континента наблюдалась сильная засуха — даже зимой. В то же время в Западной Европе выпало рекордное количество осадков с 1950 года. Комбинация засухи и сильных дождей значительно увеличивает риск наводнений, поскольку высушенная почва не может быстро впитывать большое количество воды, в результате чего быстро формируются опасные потоки.
Городам нужна лучшая защита
«Каждая дополнительная доля градуса повышения температуры имеет значение, поскольку увеличивает риски для экономики, планеты и нашей жизни. К этому нужно адаптироваться», — заявила на презентации отчета профессор Селеста Сауло, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации.
Выбросы CO₂, вызывающие изменение климата, продолжают расти по всему миру. Но есть и хорошие новости: в 2024 году Европа произвела больше энергии из возобновляемых источников, таких как солнечные батареи, ветер и биомасса, чем когда-либо ранее. По оценкам, таким образом было сгенерировано 45% электроэнергии.
Тем не менее исследователи настоятельно предупреждают, что странам необходимо как можно быстрее внедрять меры безопасности, особенно в отношении защиты от наводнений и высоких температур. По словам Берджесс, долгосрочное глобальное потепление более чем на 1,5 градуса может привести к 30 000 дополнительных смертей в Европе из-за экстремальной жары.
В качестве положительного момента исследователи отмечают, что более половины европейских городов разрабатывают планы по адаптации к экстремальной погоде и более эффективной защите своих жителей. Лидерами в этом процессе являются Париж, Милан, Нидерланды и Глазго. В этих местах достигнут значительный прогресс в строительстве защитных климатических сооружений, расширении зеленых зон для охлаждения и мерах по предотвращению наводнений.