Европа на пределе: жара, наводнения и битва за климатическое выживание - нам придется адаптироваться

Так, в Валенсии в октябре и ноябре прошлого года в наводнениях погибли более 220 человек. Сильнейшие ливни за несколько часов побили все предыдущие рекорды, уничтожив автомобили, дома и инфраструктуру. Ущерб составил более 16 миллиардов евро. До этого буря «Борис» обрушилась на восемь стран Восточной Европы, вызвав многочисленные наводнения. Предполагается, что в прошлом году от ураганов и наводнений в Европе пострадали 413 тысяч человек, не менее 335 погибли.