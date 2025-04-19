Reuters: Израиль не послушался Трампа и готов нанести удар по ядерным объектам Ирана
Израиль не исключает возможности удара по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то, что президент Дональд Трамп сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что США в данный момент не готовы поддержать такую операцию.
Как сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника и еще два осведомленных источника, израильские официальные лица неоднократно заявляли о намерении не допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, а Нетаньяху настаивает на том, что любые переговоры с Ираном должны привести к полному демонтажу его ядерной программы.
Американские и иранские переговорщики должны провести в субботу в Риме второй раунд предварительных ядерных переговоров. Источники сообщили, что за последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов ударов по иранским объектам, в том числе с ориентировкой на конец весны и лето. Планы включали комбинацию авиаударов и операций спецназа разной степени интенсивности, которые могли бы задержать развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев или даже на год и более.
Газета The New York Times тем временем сообщила, что на встрече в Белом доме в начале месяца Трамп сказал Нетаньяху, что Вашингтон хочет в первую очередь сосредоточиться на дипломатических переговорах с Тегераном и в краткосрочной перспективе не готов поддержать атаку на ядерные объекты страны.
Тем не менее, израильские официальные лица теперь считают, что армия Израиля могла бы провести ограниченный удар по Ирану, требующий меньшей поддержки со стороны США. Такой удар был бы значительно менее масштабным, чем первоначально предлагал Израиль.
Неясно, если и когда Израиль решится на такой удар, особенно учитывая начало переговоров о ядерной сделке. Такой шаг, вероятно, вызвал бы недовольство Трампа и мог бы поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.
Части этих планов ранее в прошлом году были представлены администрации Байдена, сообщили два бывших высокопоставленных чиновника администрации Байдена. Почти все варианты предусматривали значительную поддержку США через прямое военное вмешательство или обмен разведданными. Израиль также просил США о помощи в защите в случае иранского ответного удара.