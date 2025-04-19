Reuters: Израиль не послушался Трампа и готов нанести удар по ядерным объектам Ирана

Американские и иранские переговорщики должны провести в субботу в Риме второй раунд предварительных ядерных переговоров. Источники сообщили, что за последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов ударов по иранским объектам, в том числе с ориентировкой на конец весны и лето. Планы включали комбинацию авиаударов и операций спецназа разной степени интенсивности, которые могли бы задержать развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев или даже на год и более.