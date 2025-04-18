ВИДЕО: "Я таких, как ты, знаешь, сколько убил" - в Риге пожилой водитель едва не сбил пешеходов и угрожал очевидцу
На дорогах важно соблюдать правила и уважать других участников движения. Однако некоторые водители, игнорируя безопасность, подвергают риску и себя, и окружающих.
В тематических соцсетях рижанин поделился тревожной ситуацией, когда пожилой водитель проигнорировал красный свет светофора и не затормозил перед пешеходами, которым уже горел зеленый.
"Проехал на красный, даже не притормозив, с кучей пешеходов на переходе, которым горел уже зеленый!" — рассказывает автор публикации.
После инцидента свидетель решил выяснить, хорошо ли себя чувствует водитель, предполагая, что пожилой человек мог просто не заметить сигнал светофора. "Встретил его, выходящим из машины, во дворе в Плявниеках. Так как это был пожилой человек, я решил спросить хорошо ли он себя чувствует? Однако ответ мужчины вызвал еще больше недоумения - водитель признался: "Я тебя-то плохо вижу сейчас", несмотря на то, что собеседник стоял всего в метре от него.
Попытка обсудить нарушение привела к неожиданной агрессивной реакции. Вместо осознания ошибки и принятия ответственности, пожилой водитель начал выплескивать гнев. "Ты вообще охренел, что ли, нарушать мою свободу?" — возмущался он. Далее и вовсе последовали пугающие заявления: "Я таких, как ты, в свое время знаешь сколько молодых убил? Я их за борт выкидывал!" Эти слова вызвали серьезные опасения у очевидца, который понял, что человек ведет себя неадекватно, и решил уйти.
Этот случай — не просто нарушение правил дорожного движения. Он поднимает проблему сознательного отношения к безопасности и необходимости пересмотра медицинских проверок для водителей пожилого возраста. Как отмечает автор поста: "Все мы ошибаемся, и одно дело, если бы он сказал: "Я старик, не увидел, не заметил" — вопросов бы не было. Но оправдывать свое нарушение и говорить, что ему по сути все можно — это другое".
Люди в комментариях согласны с негодованием автора:
- "Вот при всем уважении, но я бы запись в полицию отнесла. Вот доля секунды - и было б совсем плачевно..."
- "Давно говорила, что у многих пожилых людей права забирать надо. Опасные они".
- "Можно ж здесь отметить Valsts policija. Один такой старичок сбил на смерть одноклассницу моей дочери".
- "У нас был такой сосед. Полный неадекват. Звонила в полицию, ответ был: ну а что мы можем сделать".
Otkrito.lv сообщал, что дикуссии об ограничении водительских прав для пожилых людей уже возникали в обществе - после смертельной аварии, произошедшая 9 декабря 2023 года в Риге, когда мужчина 1932 года рождения за рулем автомобиля Nissan на улице Елгавас сбил двух молодых людей. В результате ДТП погибла девушка 2007 года рождения, а молодой человек с травмами был доставлен в медицинское учреждение.