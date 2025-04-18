ВИДЕО: "Я таких, как ты, знаешь, сколько убил" - в Риге пожилой водитель едва не сбил пешеходов и угрожал очевидцу

После инцидента свидетель решил выяснить, хорошо ли себя чувствует водитель, предполагая, что пожилой человек мог просто не заметить сигнал светофора. " Встретил его, выходящим из машины, во дворе в Плявниеках. Так как это был пожилой человек, я решил спросить хорошо ли он себя чувствует? Однако ответ мужчины вызвал еще больше недоумения - водитель признался: "Я тебя-то плохо вижу сейчас", несмотря на то, что собеседник стоял всего в метре от него.