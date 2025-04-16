Жителям Риги приготовили сюрприз: с мая появятся новые трамвайные маршруты, изменятся старые
С 1 мая в Риге будут введены существенные изменения в сети трамвайных маршрутов, сообщает Rīgas satiksme.
Будет открыт новый трамвайный маршрут №14, который соединит Ильгюциемс с Кенгарагсом. На этом маршруте будут курсировать в том числе и низкопольные трамваи. Этот маршрут пройдет мимо Рижского международного автовокзала, предоставляя жителям Пардаугавы возможность добраться до Центрального рынка.
Действующий маршрут трамвая №2 будет продлен до Милгрависа и в дальнейшем будет курсировать под новым номером — №8 — по маршруту "Милгравис – ул. Тапешу". В выходные дни часть рейсов будет организована по укороченному маршруту "Привокзальная площадь – ул. Тапешу" и обозначена номером 8a. Интенсивность движения останется аналогичной текущему маршруту №2.
Учитывая, что жителям Ильгюциемса будет доступен новый маршрут №14, изменится интервал движения маршрута №5.
Маршрут "Ильгюциемс – Милгравис" будет сохранен, но в расписании движения произойдут изменения — увеличится интервал между рейсами. Эти изменения будут полностью компенсированы рейсами по новому маршруту №14 в направлении Ильгюциемса и маршруту №8 в направлении Милгрависа.
После завершения в апреле строительства путепровода в рамках проекта Rail Baltica будет восстановлено движение трамваев до Центрального рынка. Трамвай №10 будет двигаться по кольцу Центрального рынка против часовой стрелки.
Маршрут от Бишумуйжи будет проходить до набережной 11 Ноября, затем по улице Ластадияс до остановки "Автовокзал", далее — по улицам Прагаc и 13 Января обратно на привычный маршрут. Название маршрута останется прежним, как и количество рейсов, как это было, когда трамвай курсировал до Привокзальной площади.
Также будут пересмотрены расписания трамваев маршрутов №1, 7 и 11 для лучшей координации с маршрутами №5, 8, 10 и 14 на общих участках. Количество рейсов меняться не будет, но будет уточнено распределение трамваев между 3-м и 5-м трамвайными депо, сообщили в самоуправлении.