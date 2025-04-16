Жителям Риги приготовили сюрприз: с мая появятся новые трамвайные маршруты, изменятся старые

Маршрут от Бишумуйжи будет проходить до набережной 11 Ноября, затем по улице Ластадияс до остановки "Автовокзал", далее — по улицам Прагаc и 13 Января обратно на привычный маршрут. Название маршрута останется прежним, как и количество рейсов, как это было, когда трамвай курсировал до Привокзальной площади.