Тайны латвийских министерств: в ходе ревизий Госконтроль обнаружил фиктивных учащихся, завышенные доплаты и другие нарушения

В свою очередь проверка в Минэкономики показала, что выделенные ему средства на мероприятия по повышению энергоэффективности предпринимательской деятельности были использованы с целью их выделения и результаты программы достигнуты. Использовав 45% из выделенных 24,2 млн евро, министерство достигло целевых показателей программы - 94% запланированной экономии выбросов углекислого газа, которые необходимо было достичь к 2026 году. В то же время Госконтроль выдал заключение с оговоркой из-за несоответствий в системе внутреннего контроля и учета в министерстве, в том числе в обмене информацией с финансовым учреждением развития "Altum". Ревизия показала, что для достижения целей сокращения выбросов хватило бы примерно 2 млн евро, в то время как в конце года в распоряжении "Altum" было более 11 млн евро, которые можно было использовать для других программ поддержки.