Индия намерена стать крупным экспортером оружия, вытеснив с мирового рынка Россию
Индия давно мечтает стать глобальной производственной площадкой и частично это уже получилось за счет сборки недорогих iPhone и фармацевтической продукции. Теперь страна нацелилась на мировой рынок вооружений. Момент для этого подходящий.
Как сообщает Reuters, Индия, являющаяся крупнейшим импортером оружия в мире после Украины, расширяет возможности принадлежащего государству Экспортно-импортного банка по предоставлению долгосрочных, недорогих кредитов клиентам, включая тех, чьи политические или кредитные риски ограничивают доступ к традиционному финансированию.
Нью-Дели также резко увеличит количество военных атташе в своих заграничных миссиях в рамках новой программы, в рамках которой правительство будет напрямую вести переговоры по некоторым сделкам по продаже вооружений. Индия особенно нацелена на правительства, которые долгое время полагались на Россию в поставках оружия.
Планы Индии представляют собой беспрецедентные усилия правительства по активному участию в привлечении и финансировании иностранных покупателей на фоне мировой гонки вооружений и изменения давних геополитических союзов.
Индийские чиновники долгое время сосредотачивались на закупках истребителей у российского «Сухого» и гаубиц у США, чтобы сдерживать Китай и Пакистан — двух ядерных соседей Индии. Хотя в стране давно существует сектор по производству стрелкового оружия, частные компании лишь недавно начали выпуск более сложных боеприпасов и оборудования.
«Индия движется к достижению цели по увеличению экспорта вооружений», — написал министр обороны Раджнатх Сингх в этом месяце в социальной сети X.
Одной из поворотных точек стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Запасы западного оружия были отправлены в Киев, а российские заводы начали производить боеприпасы почти исключительно для нужд войны. Это оставило другие страны, традиционно полагавшиеся на Вашингтон и Москву — двух крупнейших экспортеров вооружений, — в поиске альтернатив. Благодаря опыту закупок и адаптации вооружений как западного, так и российского производства, Индия начала получать больше запросов.
Согласно данным правительства, в 2023–2024 финансовом году Индия произвела вооружений на сумму 14,8 миллиарда долларов — на 62% больше, чем в 2020 году.
Согласно последнему докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за последние пять лет Соединенные Штаты значительно увеличили экспорт вооружений, нарастив свою долю на мировом рынке с 35% до 43%. Это почти столько же, сколько у восьми следующих крупнейших экспортеров, вместе взятых. Второе место в списке крупнейших экспортеров по версии SIPRI занимает Франция (9,6%), третье по-прежнему удерживает Россия (7,8%).
При этом российский экспорт вооружений за последние пять лет сократился на 64%. В 2020-2024 годах 74% российского экспорта вооружений пришлось на страны Азии и Океании, 12% - на страны Африки, 7,4% - на Европу (Армения, Беларусь, Сербия), 6,4% - на Ближний Восток.
Среди стран Азии основным импортером российских вооружений является Индия. В предыдущие пять лет она получила 38% всех российских поставок. С 1960-х и до недавних пор Индия зависела от советского и российского оружия практически полностью. Но в 2020-2024 годах ситуация кардинально изменилась. Россия обеспечила Индии только 36% поставок, Франция - 33%.
Эксперты SIPRI отмечают, что сокращение российских поставок в Индию и другие страны началось еще до войны в Украине - из-за того, что российский ВПК стал постепенно проигрывать технологическую гонку. Однако в последние годы наблюдается обвальное снижение.