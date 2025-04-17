Индия намерена стать крупным экспортером оружия, вытеснив с мирового рынка Россию

Одной из поворотных точек стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Запасы западного оружия были отправлены в Киев, а российские заводы начали производить боеприпасы почти исключительно для нужд войны. Это оставило другие страны, традиционно полагавшиеся на Вашингтон и Москву — двух крупнейших экспортеров вооружений, — в поиске альтернатив. Благодаря опыту закупок и адаптации вооружений как западного, так и российского производства, Индия начала получать больше запросов.