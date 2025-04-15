Абу Мери: инициатива о "менструальных выходных" стимулирует дискуссию о преодолении табу и стереотипов

Как заявила заместитель председателя фракции "Новое Единство" Агнесе Краста, она с осторожностью относится к введению выходных для женщин во время менструации. "Важно учитывать как влияние на бюджет, так и оценивать социально-экономические факторы, например, не снижает ли такой подход конкурентоспособность женщин при приеме на работу и не создает ли он риски дискриминации", - сказала Краста.