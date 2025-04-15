Абу Мери: инициатива о "менструальных выходных" стимулирует дискуссию о преодолении табу и стереотипов
Возможно, настало время обсудить особенности биологического цикла женщины, снять табу и стереотипы, связанные с менструацией, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, комментируя инициативу ввести два оплачиваемых выходных дня для женщин во время менструации.
Как заявил министр агентству LETA, он рад каждой общественной инициативе на портале Manabalss.lv, потому что эти инициативы показывают, что общество готово участвовать в создании лучшего государства. Абу Мери добавил, что любые инициативы должны оцениваться с точки зрения и интересов отдельных групп общества, и общего блага.
Автор поданной на Manabalss инициативы Мария Ушканова хочет, чтобы в закон о труде было внесено право женщин на получение до двух оплачиваемых выходных дней во время менструации. Это позволило бы улучшить здоровье, благополучие и условия труда женщин, а также уменьшить стигматизацию, связанную с менструацией.
"Я думаю, что, скорее всего, настало время для дискуссии, которая способствовала бы открытости и пониманию в обществе особенностей женского биологического цикла, снижению табу и стереотипов в отношении менструации", - сказал Абу-Мери.
В то же время в случаях, когда женщина не может выполнять свои обязанности из-за физического и эмоционального дискомфорта и боли, вызванных менструацией, уже сейчас можно взять больничный или работать удаленно, если специфика работы и работодатель позволяют это сделать, сказал министр.
Абу Мери призвал женщин заботиться о своем здоровье, придерживаясь здорового образа жизни - сбалансированного питания, физической активности в полноценного ночного сна. Министр добавил, что гинекология развивается вместе с современной медициной, поэтому важно обсудить с врачом возможные механизмы облегчения менструальных болей.
Как заявила заместитель председателя фракции "Новое Единство" Агнесе Краста, она с осторожностью относится к введению выходных для женщин во время менструации. "Важно учитывать как влияние на бюджет, так и оценивать социально-экономические факторы, например, не снижает ли такой подход конкурентоспособность женщин при приеме на работу и не создает ли он риски дискриминации", - сказала Краста.
Глава фракции Союза зеленых и фермеров Харийс Рокпелнис относится к инициативе отрицательно. Он подчеркнул, что в Латвии достаточно выходных, и существует четкая процедура получения больничного в таких ситуациях, поэтому нет необходимости в дополнительном регулировании.
В свою очередь партия "Прогрессивные" поддерживают инициативу о введении двух оплачиваемых выходных, заявил председатель парламентской фракции Андрис Шуваев. "Если мы хотим улучшить положение семей в обществе, то мы должны особенно поддерживать права женщин на рынке труда", — заявил он.