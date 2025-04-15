Одна из учениц, попавших в аварию на Вентспилсском шоссе, не может ходить и нуждается в помощи
Поддержка сограждан необходима Резии Анастасии Шпуде, которая получила серьезные травмы в результате резонансной аварии на Вентспилсском шоссе, в результате которой погибли ее подруга и преподаватель, а она сама потеряла возможность ходить. До сих пор лечение девочки проходило без финансовых препятствий, однако высокоспециализированная длительная терапия за рубежом может обойтись в сумму до 300 000 евро.
Ранее сообщалось, что 10 января на Вентспилсском шоссе произошла трагическая авария: микроавтобус, перевозивший участников хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planētas, столкнулся с фурой. После аварии в BKUS были доставлены три ребенка, двое из которых находились в крайне тяжелом состоянии, а один – в средней степени тяжести. Однако в субботу, 11 января, один ребенок в критическом состоянии скончался. В Вентспилсской музыкальной средней школе сообщили, что погибшей была ученица 8-го класса музыкальной школы и участница хора Nošu planētas. Также в результате столкновения погибли многолетний дирижер женского хора Venda Вентспилсского культурного центра Анитра Нидре, а позже скончался и водитель микроавтобуса.
Тяжелые травмы получила лучшая подруга погибшей ученицы — Резия Анастасия Шпуде. В Детской клинической университетской больнице (BKUS) она боролась за жизнь.
К счастью, эта борьба оказалась успешной, однако авария оставила тяжелые последствия для ее здоровья. Сейчас собираются пожертвования, чтобы Резия смогла вновь встать на ноги.
Благодаря усилиям врачей и специалистов по реабилитации, у Резии частично восстановилась подвижность рук, и она может ограниченное время самостоятельно сидеть в инвалидном кресле. Однако ходить она по-прежнему не может. Ее текущее состояние требует постоянного ухода и присутствия семьи, подчеркивает представитель инициативы “Чтобы Резия снова ходила” Агнесе Пастаре. В настоящее время проходят углубленные консультации с врачами по составлению наиболее подходящего плана лечения и реабилитации, который позволит ей продолжить восстановление и со временем вернуть физические способности. В том числе рассматривается реабилитация в клиниках Германии или Швейцарии.
До настоящего момента лечение Резии не сталкивалось с финансовыми трудностями, однако долгосрочная терапия за рубежом может стоить до 300 000 евро, и эти расходы уже не покрываются государством, отмечает Пастаре.
Вентспилсский клуб Rotary совместно с педагогами и родителями учеников Вентспилсской государственной гимназии №1 начали благотворительную кампанию “Чтобы Резия снова ходила”. Акция будет продолжаться до тех пор, пока юная музыкантка, которой снежная суббота января принесла не только угрозу жизни, но и разрушила многие мечты, не сможет снова встать на ноги.
11 мая, в День матери, в Вентспилсе, в театральной студии Jūras vārti, состоится благотворительный концерт с участием любимых артистов Резии:
- Гитарист и композитор Каспар Земитис;
- Композитор и музыкант Раймонд Тигулс;
- Певец и музыкант Зигфрид Муктапавелс;
- Пианистка Лиене Цирцене;
- Хор девочек Dzeguzītes, смешанный хор Augšup и вокальный ансамбль Rondo Вентспилсской государственной гимназии №1;
- Хор девочек Pērles и хор мальчиков Vivo начальной школы Вентспилсского центра;
- Поп-студия Jūras akmentiņi.
Все ресурсы, необходимые для благотворительного концерта (артисты, помещение, свет, звук, продюсирование, технический и организационный персонал и т.д.) будут предоставлены на добровольной основе. Все собранные на концерте пожертвования станут первым шагом к поддержке процесса выздоровления Резии, подчеркивает Агнесе Пастаре.
Представители инициативы обращаются к людям: "Мы искренне благодарим артистов за проявленное тепло и надеемся, что у людей будет возможность поддержать путь Резии к выздоровлению и по возможности сделать пожертвование как во время благотворительного концерта, так и уже сейчас, ведь каждый вклад важен в этой тяжелой борьбе!"
Пожертвования можно переводить на расчетный счет Вентспилсского клуба Rotary (рег. № 40008043703):
AS SWEDBANK, IBAN: LV68HABA000140J063203
Назначение платежа: Rēzijas Anastasijas Špudes rehabilitācijai un ģimenes atbalstam rehabilitācijas procesā.
Вентспилсский клуб Rotary имеет статус общественно полезной организации. Все собранные средства будут использованы строго по назначению, а возможный остаток будет направлен на другие благотворительные цели.