Одна из учениц, попавших в аварию на Вентспилсском шоссе, не может ходить и нуждается в помощи

Благодаря усилиям врачей и специалистов по реабилитации, у Резии частично восстановилась подвижность рук, и она может ограниченное время самостоятельно сидеть в инвалидном кресле. Однако ходить она по-прежнему не может. Ее текущее состояние требует постоянного ухода и присутствия семьи, подчеркивает представитель инициативы “Чтобы Резия снова ходила” Агнесе Пастаре. В настоящее время проходят углубленные консультации с врачами по составлению наиболее подходящего плана лечения и реабилитации, который позволит ей продолжить восстановление и со временем вернуть физические способности. В том числе рассматривается реабилитация в клиниках Германии или Швейцарии.