Кошки побеждают: почему у мурлык корзины покупок больше, чем у собак
Согласно рыночным прогнозам, рынок кормов в Латвии к 2028 году может достичь 1,5 млн евро. Одновременно нужные их питомцам товары все больше людей предпочитают покупать онлайн, особенно ценя быструю доставку. Это подтверждают также и данные платформы Wolt, где за последние 12 месяцев наиболее часто заказываемыми товарами в категории для домашних животных были влажные корма для кошек и собак, в свою очередь третье место заняли практические и нужные в повседневной жизни вещи, такие как песок, средства по уходу и различные аксессуары.
Корзина покупок для кошек больше, чем для собак
Хотя по данным статистики количество зарегистрированных в Латвии собак значительно превосходит количество кошек (224 605 собак, 40 312 кошек ), кошачья популяция в Латвии, по оценкам, значительно больше. На платформе заказов за последний год также преобладали товары, предназначенные для кошек. Чаще всего владельцы котов заказывали влажные и сухие корма, различные средства для ухода и аксессуары. Нередко делали большие заказы, чтобы обеспечить любимца на более длительный период - например, в одну из самых больших покупок прошлого года вошло 108 упаковок влажного корма для кошек.
Представители PetCity отмечают, что владельцы домашних животных все чаще также покупают игрушки - специально предназначенные для кошек.
"Растет желание заботиться о благополучии любимцев, ведь для кошек также важны и физическая активность, и умственная стимуляция. Игрушки помогают кошке оставаться бодрой, уменьшают скуку и способствуют качественному проведению времени с хозяином", - объясняет Инга Юршане-Пиньке, исполнительный директор PetCity в Латвии.
В PetCity отмечают также, что более половины покупок совершается с абонементом Wolt+, позволяющим делать покупки чаще и без дополнительной платы за доставку. Это побуждает пользователей постепенно расширять спектр своих покупок, добавляя средства по уходу, аксессуары или другие вещи для повседневных нужд питомца.
Советы эксперта для более безопасной весны
С наступлением весны меняется также наша повседневная жизнь и жизнь домашних животных - чаще отправляемся на прогулки и наслаждаемся теплой погодой. Но наступившее время года сопровождается и новыми рисками, которые важно учитывать. Исполнительный директор PetCity в Латвии Инга Юршане-Пиньке советует обратить внимание на пять важных вещей, чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо и был защищен.
Защита от клещей. Каждому владельцу домашнего животного советуем приобрести специальный инструмент для удаления клещей. Лучше всего, если их будет несколько - по одному дома, в машине, в сумке и на даче. Дополнительно можно также пользоваться натуральными аэрозолями, но для длительной защиты рекомендуется выбрать ошейник для отпугивания клещей, капли или таблетки, которые можно купить в ветеринарных клиниках.
Весенняя уборка и ревизия игрушек. Весна - время обильной линьки, поэтому во время этого сезона рекомендуется посетить парикмахерскую для животных, где питомца вымоют, причешут, подстригут ногти и почистят уши. Следует также помнить о сезонных осмотрах - надо проверить график вакцинации и, если необходимо, провести дегельминтизацию. Один раз в течение сезона рекомендуется также перебрать корзину с игрушками - если игрушки порвались или износились, то лучше их заменить, чтобы избежать возможных травм или проглатывания посторонних предметов.
Скорая помощь после нежелательного "перекуса". Когда растаял снег, на полях и в парках появляются фекалии животных, остатки еды и другие нежелательные "лакомства", которые собака может съесть во время прогулки. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, желательно держать дома специализированную пасту для пищеварения.
Чистые лапы и шерсть после прогулки. Весенние прогулки часто заканчиваются грязными и мокрыми лапами и шерстью, поэтому будут особенно полезны влажные салфетки без запаха - они щадят кожу и помогают быстро удалить грязь сразу после прогулки.
Вода и лакомства - всегда с собой. Так как весной мы склонны планировать более длительные прогулки, важно помнить о воде и каком-нибудь лакомстве не только для себя, но и для своего любимца. В походе пригодится емкость для воды или, как более удобное решение, специальная поилка и коробочка с лакомствами для домашних животных.