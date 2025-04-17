Кошки побеждают: почему у мурлык корзины покупок больше, чем у собак

Весенняя уборка и ревизия игрушек. Весна - время обильной линьки, поэтому во время этого сезона рекомендуется посетить парикмахерскую для животных, где питомца вымоют, причешут, подстригут ногти и почистят уши. Следует также помнить о сезонных осмотрах - надо проверить график вакцинации и, если необходимо, провести дегельминтизацию. Один раз в течение сезона рекомендуется также перебрать корзину с игрушками - если игрушки порвались или износились, то лучше их заменить, чтобы избежать возможных травм или проглатывания посторонних предметов.