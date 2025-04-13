Каким оружием российская армия атаковала Сумы и зачем она намеренно совершает удар по мирным жителям?
13 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по центру украинского города Сумы. По последним данным, 34 мирных жителя, включая двоих детей, погибли, еще около ста получили ранения. «Новая-Европа» обсудила с экспертами, каким оружием был нанесен удар, а также причины, которые могли сподвигнуть российское командование отдать приказ о подобной бесчеловечной атаке.
Российские военные нанесли удары по центру Сум баллистическими ракетами «Искандер» М, рассказывает «Новой-Европа» военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
— Как минимум одна из них имела боеголовку, снаряженную шрапнелью. Именно от этих поражающих элементов на стенах зданий остались тысячи отметин, которые мы видим на фотографиях с места трагедии. Каждый стальной шарик диаметром примерно полтора миллиметра летит со скоростью до двух тысяч метров в секунду. Такое оружие имеет неизбирательное действие. Его нельзя использовать в населенных пунктах и там, где могут оказаться гражданские лица. Россияне, запустив эти ракеты по областному центру в праздничный день, в Вербное воскресенье, совершили очередное военное преступление, — заявил эксперт.
Даже если предположить, что в это время в Сумах происходило собрание, в котором участвовали военные, использовать баллистические ракеты, начиненные поражающими элементами в густонаселенном месте, — нарушение правил ведения войны и Женевской конвенции 1949 года, сказал в разговоре с «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
— Сегодня мы увидели российский террористический удар по центру крупного города. Учтите, что Сумы — прифронтовой город. Военных там много. Можно ударить практически по любому крупному зданию — и почти точно попадешь в военнослужащего. Но днем в выходной на улицах однозначно находятся мирные жители. Тот, кто отдавал приказ о пуске ракеты, не мог не понимать, что неминуемо будут жертвы среди гражданских, — подчеркнул Свитан.
Как напоминает собеседник «Новой-Европа», боеголовка «Искандера М» представляет собой около 300 килограммов взрывчатого вещества в «рубашке» из десятков тысяч поражающих элементов весом в 200 килограммов. Россия в последнее время чаще бьет по украинским городам именно баллистическими ракетами, так как украинские силы ПВО научились эффективно сбивать крылатые ракеты. Для перехвата баллистических ракет требуются ЗРК Patriot, а их Украине крайне не хватает.
Военный аналитик Иван Ступак назвал нелогичным решением использовать боеголовки с поражающими элементами для удара по зданию, глубоко внутри которого могли находиться цели обстрела, — для этого используют ракеты с фугасной боевой частью и таким образом разрушают все строение.
В Сумах же для обстрела применили ракету, начиненную шрапнелью, говорит эксперт: такие боеприпасы используют для поражения живой силы на открытой местности. Подобная ракета до этого убила детей и взрослых в Кривом Роге.
Российская армия могла получить информацию о скоплении военнослужащих в центре Сум от беспилотников дальней разведки, а также от агентуры или перехватив информацию из коммуникационных сетей, подчеркивает военный эксперт Роман Свитан. Но даже наличие сведений о том, что в городе собрались военные, — не повод бить по нему двумя баллистическими ракетами с поражающими элементами, продолжает он.
— Массовые убийства мирного населения при помощи ракетных обстрелов — это настоящий террор, — согласен Иван Ступак. — Задача — психологически сломать украинский народ и склонить [президента Украины] Владимира Зеленского к скорейшему заключению мирного соглашения на российских условиях. Россияне не стесняются использовать такие инструменты прямо во время ведущихся переговоров между лидерами США, РФ и Украины, — говорит собеседник «Новой-Европа».
Как считает Роман Свитан, Россия таким образом пытается «откровенно и цинично» давить на Украину с целью принудить Киев к капитуляции:
— Позавчера Стив Уиткофф обнимался с Путиным. А сегодня ракета разорвала на куски более 30 человек и ранила еще сотню. До этого были обстрелы Кривого Рога, Днепра, Киева и других украинских городов, — подытожил эксперт.