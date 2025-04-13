Каким оружием российская армия атаковала Сумы и зачем она намеренно совершает удар по мирным жителям?

— Как минимум одна из них имела боеголовку, снаряженную шрапнелью. Именно от этих поражающих элементов на стенах зданий остались тысячи отметин, которые мы видим на фотографиях с места трагедии. Каждый стальной шарик диаметром примерно полтора миллиметра летит со скоростью до двух тысяч метров в секунду. Такое оружие имеет неизбирательное действие. Его нельзя использовать в населенных пунктах и там, где могут оказаться гражданские лица. Россияне, запустив эти ракеты по областному центру в праздничный день, в Вербное воскресенье, совершили очередное военное преступление, — заявил эксперт.