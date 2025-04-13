"Трамп всего за два месяца разрушил репутацию США": европейцы и канадцы стали меньше посещать Америку
Европейцы стали меньше ездить в США на фоне политической и экономической напряженности, возникшей после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщила газета Financial Times. Согласно данным Управления международной торговли (ITA, входит в состав американского Минторга), число туристов из Западной Европы, которые остановились в США хотя бы на одну ночь, сократилось в марте на 17% по сравнению с показателем прошлого года.
Проведенный газетой анализ данных ITA показал, что число поездок из ряда стран, включая Ирландию, Норвегию и Германию, сократилось более чем на 20%. Подобная тенденция представляет угрозу для туристической отрасли США, на которую приходится 2,5% ВВП страны. Ряд авиакомпаний и гостиничных групп рассказали о снижении спроса на поездки между Европой и США.
Общее число иностранных туристов, посетивших США, в марте сократилось на 12%, свидетельствуют данные ITA. Такое снижение стало самым резким с марта 2021 года — в тот период туризм столкнулся с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Сооснователь туристического портала Kayak Пол Инглиш связал сокращение числа поездок с тем, что Дональд Трамп «всего за два месяца разрушил репутацию США». По его словам, речь идет не только об ударе по экономике США, но и о «репутационном ущербе, на восстановление которого могут потребоваться поколения».
Число поездок из Канады в США также сократилось, о чем пишет и газета Politico, передает Forbes. К примеру, базирующаяся в Ванкувере компания Travel Group сообщила о сокращении количества бронирований на 90%, а Travac Tours из Оттавы отменила все туры в США до июля. По прогнозам аналитической фирмы Tourism Economics, количество поездок из Канады упадет в этом году на 20%, что обойдется США в $3,4 млрд упущенной выгоды.
Данные погранично-таможенной службы США свидетельствуют, что в феврале этого года северную границу США пересекали на 12% меньше путешественников, чем в феврале 2024 года.
Белый дом на этом фоне заявил, что туризм восстановится после реализации планов Трампа. По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, Трамп хочет «сделать Америку снова богатой, безопасной и прекрасной, что будет выгодно как американцам, так и иностранным гостям». «Нью-Йорк побьет рекорды по туризму, когда администрация Трампа закончит депортировать нелегальных сумасшедших мигрантов, которые поджигают пассажиров метро», — добавила Келли.