"Трамп всего за два месяца разрушил репутацию США": европейцы и канадцы стали меньше посещать Америку

Число поездок из Канады в США также сократилось, о чем пишет и газета Politico, передает Forbes. К примеру, базирующаяся в Ванкувере компания Travel Group сообщила о сокращении количества бронирований на 90%, а Travac Tours из Оттавы отменила все туры в США до июля. По прогнозам аналитической фирмы Tourism Economics, количество поездок из Канады упадет в этом году на 20%, что обойдется США в $3,4 млрд упущенной выгоды.