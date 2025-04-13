К 2030 году 132 млн людей могут оказаться в бедности из-за климата

Сегодня западные страны и Китай передают производство внешним подрядчикам в Индию, Бангладеш, Вьетнам и африканские страны, увеличивая загрязнение, но одновременно получая выгоду от дешевых товаров. Например, текстильная промышленность, движимая потреблением на Западе, — один из крупнейших загрязнителей. Фабрики в Бангладеш, Индонезии и Эфиопии страдают от слабых экологических норм. Так создается ситуация, в которой страны Первого мира играют ключевую роль в так называемом "зеленом отмывании" и подвергаются обвинениям в лицемерии — упрекая развивающиеся страны в росте выбросов, при этом продолжая передавать туда производство и инвестировать в ископаемое топливо. А с ростом потребностей общества и уровнем жизни увеличивается и наш экологический след — мы продолжаем активно наносить вред климату. Несмотря на то, что за последние два десятилетия в политике уделяется больше внимания климату, например, в 2015 году был подписан Парижский договор, официально признающий непропорциональное влияние климата на развивающиеся страны, ответственности за историческое загрязнение он пока не обеспечил.