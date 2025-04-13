К 2030 году 132 млн людей могут оказаться в бедности из-за климата
Климатические изменения — это тема, которую в последнее время все чаще упоминают как в Европейском союзе, так и по всему миру. Однако о том, насколько велика ответственность мировых держав за эти изменения, их лидеры говорят неохотно. Поэтому в этот раз "(ne)diplomātiskās Pusdienas" ("(не)дипломатические Обеды") пытаются объяснить, насколько на самом деле велика ответственность различных стран и союзов — включая США, Китай и Европейский союз — за климатические изменения и их последствия в развивающихся странах.
Чтобы выяснить это, программа использовала шкалу оценки Всемирного банка, которая делит страны на так называемой шкале развития: государства с высоким уровнем дохода, средне-высоким или развитыми и средне-низким и низким уровнем дохода — так называемыми развивающимися странами — основываясь на таких факторах, как благосостояние, доходы, экономическое и промышленное развитие, сообщает LSM.
Насколько ответственны США, Китай и ЕС за загрязнение климата?
Среди 20 крупнейших загрязнителей мира Китай в последние годы был крупнейшим, производя почти 30% глобальных выбросов. В целом Китай, Индия, США и Европейский союз в 2022 году были ответственны за 83% всех выбросов в мире. В случае Китая крупнейшим источником загрязнения является выброс парниковых газов, в основном углекислого газа, возникающего в результате промышленного производства. Интересно, что несмотря на высокие выбросы, Китай также является лидером в инвестициях в возобновляемые источники энергии, однако продолжает строить угольные электростанции как внутри страны, так и за ее пределами.
Что касается США, которые как сейчас, так и исторически являются вторыми по величине загрязнителями, то в 2022 году они были ответственны примерно за 15% от общего объема выбросов. При этом США по-прежнему занимают одно из первых мест по выбросам на душу населения — 14–16 тонн в год на одного человека. В Китае этот показатель составляет примерно 7–8 тонн, в ЕС — в среднем 6–7 тонн. В то же время ЕС показал наибольшее сокращение выбросов по сравнению с периодом индустриализации, в ходе которого, по научным расчетам, мир был загрязнен особенно сильно.
В период индустриализации США и ЕС были главными загрязнителями
Многие, возможно, думают, что ситуация значительно улучшилась: мы больше ездим на велосипедах, используем общественный транспорт, а в новостях постоянно пишут о переходе на возобновляемые источники энергии. Однако, к сожалению, в период индустриализации и вплоть до начала этого века ЕС и Северная Америка были ответственны за 60% всех мировых выбросов. В 2022 году в атмосфере оказалось 50 гигатонн — то есть 50 миллиардов тонн — парниковых газов. Ученые подсчитали, что в 2022 году было использовано 94% от мирового «углеродного бюджета» на уровне 1,5°C, поскольку совокупные выбросы с 1850 года достигли 2607 миллиардов тонн CO₂. В Арктике температура уже поднялась выше этой средней отметки в 1,5 градуса.
Катастрофы, вызванные климатическими изменениями, происходят все чаще
Катастрофы, вызванные климатом, происходят все чаще и становятся все разрушительнее. И причиняемая ими боль распределяется крайне неравномерно. Хотя Африка и Южная Америка ответственны всего за 3% мировых выбросов за все время, именно развивающиеся страны страдают больше всего, несмотря на то, что сами выбрасывают гораздо меньше парниковых газов.
Сейчас регионы развивающихся стран подвержены экстремальным погодным условиям, океаны становятся теплее, что повышает вероятность тропических штормов в таких местах, как Карибский бассейн, Филиппины и Мозамбик.
Увеличивается засуха и волны жары: повышение температуры способствует длительным засушливым периодам в таких регионах, как Субсахарская Африка, Индия и Центральная Америка, уничтожая урожай и источники воды.
Таяние ледников и нехватка пресной воды в Гималаях влияют на реки Инд, Ганг и Янцзы, обеспечивающие водой миллиарды людей. А такие низменные районы, как Бангладеш, Мальдивы и островные государства Тихого океана, сталкиваются с экзистенциальной угрозой из-за повышения уровня моря. Внезапные наводнения затрагивают регионы Пакистана и Индонезии.
Страны все чаще сталкиваются с последствиями климатических изменений, которые влияют не только на их экосистему, но и создают серьезные проблемы с продовольственной безопасностью и качеством воды, способствуя опустыниванию, особенно в Африке.
Например, регион Сахель пересыхает из-за климатических изменений, делая сельское хозяйство почти невозможным. Такие зависящие от сельского хозяйства страны, как Индия и Эфиопия, сталкиваются с сокращением производства продуктов, что вызывает голод и экономический спад.
В ближайшем будущем бедность угрожает 132 миллионам человек
По оценке Всемирного банка, к 2030 году из-за климатических изменений до 132 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете. Также установлено, что вероятность наводнений в Пакистане в 2022 году, в результате которых были перемещены 33 миллиона человек, была на 150% выше из-за глобального потепления, вызванного в основном выбросами Запада и Китая.
И вот мы подошли к большому парадоксу — хотя именно развитые страны исторически являются крупнейшими загрязнителями, сейчас страдают в основном развивающиеся страны. Более того, такие страны, как Бразилия, Индия и даже сам Китай, стали одними из крупнейших источников выбросов.
Запад передает производство в Индию, Вьетнам и Африку
Сегодня западные страны и Китай передают производство внешним подрядчикам в Индию, Бангладеш, Вьетнам и африканские страны, увеличивая загрязнение, но одновременно получая выгоду от дешевых товаров. Например, текстильная промышленность, движимая потреблением на Западе, — один из крупнейших загрязнителей. Фабрики в Бангладеш, Индонезии и Эфиопии страдают от слабых экологических норм. Так создается ситуация, в которой страны Первого мира играют ключевую роль в так называемом "зеленом отмывании" и подвергаются обвинениям в лицемерии — упрекая развивающиеся страны в росте выбросов, при этом продолжая передавать туда производство и инвестировать в ископаемое топливо. А с ростом потребностей общества и уровнем жизни увеличивается и наш экологический след — мы продолжаем активно наносить вред климату. Несмотря на то, что за последние два десятилетия в политике уделяется больше внимания климату, например, в 2015 году был подписан Парижский договор, официально признающий непропорциональное влияние климата на развивающиеся страны, ответственности за историческое загрязнение он пока не обеспечил.
По данным аналитического центра Carbon Brief, в странах с низким уровнем дохода, где влияние климата особенно ощущается, потери доходов в пять раз выше, чем в странах с высоким уровнем дохода.
Виноваты не только развивающиеся страны
Нельзя обвинять в климатических изменениях только развивающиеся страны. Хотя они сейчас и являются одними из крупнейших источников выбросов, это также связано с их стремлением преодолеть бедность, голод и низкий уровень жизни. И если развитые страны, такие как США и страны ЕС, продолжают переносить свои компании туда, не обеспечивая одинаковые стандарты труда и производства, неудивительно, что развивающиеся страны продолжают страдать, оказавшись втянутыми в бесконечную спираль экономики и климатических изменений.
Каждый должен изменить свои привычки
В целом, каждому из нас необходимо менять свои повседневные привычки, чтобы совместными усилиями противостоять климатическим изменениям, а не продолжать обвинять развивающиеся страны, одновременно размещая там наше производство и бизнес. В результате мировые державы — США, Китай и Европейский союз — несут ответственность за климатические изменения и их последствия в развивающихся странах.
Большой вклад в загрязнение — экспорт бананов
В 2023 году ЕС импортировал около 5,17 миллиона тонн бананов. Крупнейшие экспортеры — Эквадор, Колумбия, Коста-Рика и Доминиканская Республика — страны, находящиеся далеко от Европы. Поскольку углеродный след бананов зависит от множества факторов — методов выращивания, транспортировки и заморозки — экспорт бананов в 2023 году способствовал выбросу около 3,88 миллиона метрических тонн углекислого газа.
Другой популярный продукт — авокадо. В 2023 году ЕС импортировал около 757 000 метрических тонн авокадо, в основном из Перу, Колумбии, Чили и ЮАР. Хотя углеродный след авокадо меньше, их импорт в ЕС вызвал выброс примерно 189 000 метрических тонн CO₂-эквивалента.