В Эстонии живет "человек-призрак", которого не хочет видеть ни одна страна

Хотя Марина не испытывает теплых чувств к сожителю своей матери, происходящее становится и для нее тяжелым бременем: “У него нет банковского счета, нет документов. Он не получает ни пенсии, ни пособий. Он как призрак. Если с ним что-то случится, его даже похоронить будет невозможно”. По словам Марины, мужчина не может получать и медицинскую помощь: “Социальный работник сказал, что оплатят визит к врачу, но если будет выписан рецепт, лекарства он должен купить сам. Но есть проблема: рецепт нельзя выписать на его имя — его оформляют на имя моей матери”.