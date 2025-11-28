Даугавпилс, Лиепая, Елгава и Юрмала ближе к мечте "15-минутного города", чем Рига: что они делают иначе

Данные опроса демонстрируют существенные различия между городами Латвии. В Даугавпилсе, Лиепае и Елгаве 29 % жителей отмечают, что могут достигать повседневных пунктов назначения за 15 минут, а в Юрмале – 28 %. Эти показатели свидетельствуют, что более компактные города частично приблизились к принципу «15-минутного города». В то же время в Риге лишь 9,8 % жителей способны решить свои ежедневные нужды в пределах 15 минут. Среди столиц Балтии лучший результат демонстрирует Таллин – 19,2 % жителей могут добраться до своих пунктов назначения за 15 минут, тогда как в Вильнюсе этот показатель составляет 13,3 %.