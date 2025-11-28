Даугавпилс, Лиепая, Елгава и Юрмала ближе к мечте "15-минутного города", чем Рига: что они делают иначе
Удобное передвижение и быстро достижимые пункты назначения – один из важнейших показателей качества городской среды. От этого зависит самочувствие людей, планирование времени и нагрузка на инфраструктуру. Поэтому во многих странах мира популярность завоевала концепция «15-минутного города» – среды, в которой работа, школа, магазин, врач и другие повседневные нужды доступны в пределах 15 минут пешком, на велосипеде или общественным транспортом.
Хотя концепция «15-минутного города» в последние годы стала актуальным подходом в городском планировании, данные свидетельствуют, что большинство жителей Латвии фактически живут в «30-минутных городах», где для достижения нужных мест требуется значительно больше времени.
Исследование показывает возможности улучшить доступность в городах Латвии
Данные опроса демонстрируют существенные различия между городами Латвии. В Даугавпилсе, Лиепае и Елгаве 29 % жителей отмечают, что могут достигать повседневных пунктов назначения за 15 минут, а в Юрмале – 28 %. Эти показатели свидетельствуют, что более компактные города частично приблизились к принципу «15-минутного города». В то же время в Риге лишь 9,8 % жителей способны решить свои ежедневные нужды в пределах 15 минут. Среди столиц Балтии лучший результат демонстрирует Таллин – 19,2 % жителей могут добраться до своих пунктов назначения за 15 минут, тогда как в Вильнюсе этот показатель составляет 13,3 %.
«Результаты Латвии ясно показывают, что размер города – не единственно определяющий фактор. Небольшие города также часто страдают от неравномерного размещения услуг, слабо развитой системы общественного транспорта или ограниченных возможностей альтернативной мобильности. Это влияет как на мобильность, так и на качество жизни жителей. В то же время пример Риги доказывает, что даже крупные города могут стать удобными, если целенаправленно развивать инфраструктуру, позволяющую отказаться от частного автомобиля как основного средства передвижения», – отмечает руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа.
Единая тенденция – «15-минутный город» остается вызовом для всего региона
Одновременно индекс показывает, что между группами городов существуют существенные различия. Лучшие результаты – у небольших городов, где компактная структура позволяет жителям быстрее достигать нужных мест. Например, хорватский город Задар, где 53,57 % жителей живут в «опыте 15-минутного города», занимает первое место в общем рейтинге.
Данные также показывают, что скорость передвижения существенно зависит от образа жизни: молодёжь (18–24 года) и пользователи альтернативных видов мобильности – например, электросамокатов, велосипедов или каршеринга – в повседневности передвигаются значительно эффективнее. Напротив, доминирование частного автомобиля заметно замедляет перемещение и способствует образованию пробок.
Индекс дружественных городов и рейтинг «15-минутных городов» – первая инициатива такого рода: международная база данных, сравнивающая города региона Центральной и Восточной Европы с человекоцентрированной точки зрения – по времени повседневного передвижения, доступу к зелёным зонам, велоинфраструктуре, совместной мобильности и другим показателям. Индекс разработан компанией Bolt в сотрудничестве с независимыми экспертами и академическими учреждениями, чтобы жители могли оценить свой город и сравнить его с другими центрами региона.
Опрос в 2025 году в девяти странах (Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии, Словакии, Украине, Хорватии и Румынии) провела компания Syno International, специализирующаяся на работе с данными.